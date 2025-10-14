Алексей Цой Президенттің кеңесшісі болып тағайындалды

Мемлекет басшысының өкімімен Алексей Цой Қазақстан Республикасы Президентінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Туған жылы: 02.04.1977 жыл
Туған жері: Шымкент қаласы.
Sels College (Лондон), Қазақ мемлекеттік медицина академиясының асперантурасын, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясын, «Дәнекер» халықаралық құқық және халықаралық бизнес институтын, Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының корпоративтік басқару жоғары мектебін және Халықаралық бизнес академиясын бітірді.
Қалпына келтіру хирургиясы және трансплантология орталығының хирург-эндоскописті, ҚР ДСМ «Ұлттық ғылыми медициналық орталық» РМК Ішкі медицина орталығының жетекші ғылыми қызметкері, «Еуразия респираторлық қоғамы» ҚБ Бас хатшысы, ҚР Президенті Іс басқармасының «Қазіргі заманғы медициналық технологияларды енгізу орталығы» РМК директоры, «ҚР Президенті Іс басқармасының медициналық орталығы» ММ бастығы, Астана қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКК бас дәрігері, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі қызметтерін атқарды.
Стэндфорд университетінде (АҚШ), Сингапурда, Мәскеуде, Германияда, Ұлыбританияда және т.б. тағылымдамадан өткен. PHD, DBA.
2017 жылғы 17 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалды.
2019 жылдың 19 ақпанында Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Алексей Владимирович Цой басқа жұмысқа ауысына байланысты ҚР денсаулық сақтау вице-министрі қызметінен босатылды.
2020 жылдың маусым айынан ҚР Денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды. 20 желтоқсан 2021 жылы Президент Жарлығымен министр лауазымынан босатылды.
2020-2021 – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі.
2022 жылғы 31 қазан – Қазақстан Республикасы ПДП Медициналық орталығының басшысы.