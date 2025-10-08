Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алдымен тұрғын үй емес, мектеп пен аурухана салынуы керек – Аймағамбетов

Бүгiн, 13:23
115
Мәжіліс
Фото: Мәжіліс

Бүгін Мәжіліс кулуарында депутат Асхат Аймағамбетов елді мекендерді жоспарлы дамыту кезінде әуелі әлеуметтік инфрақұрылымды салу қажеттігін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бірінші кезекте, әрине, біз әлеуметтік инфрақұрылымды – мектеп, балабақша, аурухана сияқты маңызды нысандарды салып алуымыз керек. Тек содан кейін ғана тұрғын үйлер салынуы тиіс, – деді депутат журналистер сауалына жауап бере отырып.

Асхат Аймағамбетовтың айтуынша, депутаттар осы бағытта нақты ұсыныстар әзірлеп, заң жобасына тиісті түзетулер енгізуді талап етіп отыр.

Біздің айтып отырғанымыз – дәл осы мәселе. Біз ұсынған түзету мен ұсыныс та осы. Сондықтан бүгін біз бұл мәселені көтеріп, осы бағытта нақты жұмыс жүргізіп жатырмыз, – деп айтты депутат.

