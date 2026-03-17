Алдағы үш күнде Астана мен Алматыда ауа райы қандай болады?
18, 19 және 20 наурызға арналған ауа райы болжамы.
Синоптиктер Астана мен Алматы қалаларында 18, 19 және 20 наурызда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астанадағы ауа райы болжамы
18 наурыз: Күн құбылмалы бұлтты болады, жауын-шашын күтілмейді. Түнде және таңертең тұман түседі. Жолдарда көктайғақ болады. Батыстан, солтүстік-батыстан секундына 2-7 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде -7...-9 градус, күндіз +3...+5 градус жылы.
19 наурыз: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан, батыстан 2-7 м/с жел соғады. Ауа температурасы түнде -5...-7 градус суық, күндіз +3...+5 градус жылы болады.
20 наурыз: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан секундына 0-5 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде -2...-4 градус, күндіз +5...+7 градус жылы.
Алматыдағы ауа райы болжамы
18 наурыз: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашын күтілмейді. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан 3-8 м/с жел соғады. Ауа температурасы түнде +1...+3 градус, күндіз +11...+13 градус жылы болады.
19 наурыз: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман болады. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жел соғады. Ауа температурасы түнде +2...+4 градус, күндіз +13...+15 градус жылы.
20 наурыз: Күн құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жел соғады. Ауа температурасы түнде +3...+5 градус, күндіз +14...+16 градус жылы болады.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер наурызда ауа райы қандай болатынын хабарлаған еді.
