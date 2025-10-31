Алдағы уақытта доллар бағамы қандай болады? – сарапшы пікірі

DAMU Capital Management компаниясының бас директоры әрі экономист Мұрат Қастаевтың айтуынша, алдағы апталарда доллар бағамы өз теңгеріміне қайта оралуы тиіс. деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Сарапшының болжамынша, америкалық валюта 535–550 теңге аралығында болады.
Сарапшының пікірінше, 29 қазанда доллар бағамы 528,9 теңгеге жеткен кезде ол құлдыраған жоқ, тек қалыпты нарықтық үрдістер аясында қозғалды. Валютаның тәулігіне 1-2%-ға немесе 5-10 теңгеге дейін ауытқуы – бұл табиғи құбылыс, оған ерекше назар аударудың қажеті жоқ.
АҚШ доллары әлемдік нарықтарда аздап әлсіреп жатыр. Бұған АҚШ Федералдық резерв жүйесінің мөлшерлемені төмендетуі әсер етті – бұл америкалық валютаны аз тартымды етеді және капиталдың тәуекелі жоғары активтерге ауысуын ынталандырады. Сондай-ақ, АҚШ президенті Дональд Трамп пен ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің кездесуінің оң нәтижесін ескеру керек. Екі ірі экономика өзара тарифтерді төмендету және сауда шектеулерін азайту жөнінде келісті – бұл жаһандық экономикалық өсім үшін оң фактор болып табылады және инвесторлардың тәуекелге деген тәбетін арттырады, – деді Қастаев.
Экономистің айтуынша, Қазақстан нарығында доллар бағамына салық аптасы да әсер етті. Бұл кезеңде компаниялар салық төлеу үшін валюталық түсімдерін теңгеге айырбастайды. Мұндай үрдіс қарашаның ортасына дейін теңгеге деген сұранысты арттырады.
Алдағы 1-2 аптада доллар бағамы өз теңгеріміне қайта оралады, біз оны 535–550 теңге дәлізінде көреміз. Сондықтан бұл жағдайда ешқандай ерекше нәрсе болып жатқан жоқ, – деді сарапшы.
Ал аналитиктер мұны Қазақстанның еурооблигацияларды орналастыруынан кейін валютаның бір реттік ағынымен байланыстырды. 30 қазан күнгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл нығайып, 530,6 теңгеге жетті.