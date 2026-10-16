Албанияда жаппай тәртіпсіздік: Премьер-министр қызметінен кетуден бас тартты
Наразылықтың тағы бір себебі – АҚШ президенті Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнермен байланысты Албанияның оңтүстік жағалауында сәнді курорт салу жобасы.
Албания премьер-министрі Эди Рама Тирана қаласында студенттердің жаппай наразылығы мен үкіметтік ғимараттардың өртенуіне қарамастан, қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Бұл туралы BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Наразылық білдірушілер жоғары оқу орындарындағы жағдайды жақсартуды, оқу ақысын төмендетуді және сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтуді талап етіп отыр.
15 қазанда Тиранада қақтығыстар үшінші күн қатарынан жалғасты. Associated Press агенттігінің мәліметінше, акцияға қатысушылар Білім министрлігі маңындағы полиция қоршауына тас лақтырған. Құқық қорғау органдары көзден жас ағызатын газ бен су атқыштарды қолданған.
Наразылық салдарынан 89 адам медициналық көмекке жүгінген. Олардың 61-і полиция қызметкері. Ауруханада төрт полицей мен екі наразылық білдіруші қалған, қалғандарына медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне жіберілген.
Полиция мәліметінше, тәртіпсіздіктерден кейін 55 адам ұсталған. Олардың арасында 15 және 17 жастағы екі жасөспірім бар. Тағы 98 адамға қатысты қылмыстық тергеу басталғанымен, олар бостандықта қалдырылған.
15 қазанға жоспарланған парламенттің жалпы отырысы да кейінге қалдырылды.
Эди Рама білім беру саласындағы мәселелерді талқылауға дайын екенін білдіргенімен, мемлекеттік мекемелерге шабуыл жасап, қоғамдық мүлікті бүлдіруді айыптады.
Үкіметтер демократиялық сайлау нәтижесінде ауысады. Өткен жылы бізде революция емес, сайлау өтті, – деді премьер-министр агенттікке жазбаша жауабында.
Албаниядағы Еуропалық одақ делегациясы да зорлық-зомбылық пен мемлекеттік және жеке меншікке зиян келтіру әрекеттерін айыптады. Ұйым наразылық білдірушілерді сабыр сақтап, күш қолданудан бас тартуға шақырды.
14 қазанда Тиранада жаппай тәртіпсіздіктер болып, наразылық білдірушілер үкіметтік ғимараттарға, банктер мен дүкендерге шабуыл жасаған. Студенттер бірнеше айдан бері жалғасып келе жатқан «Қызғылт қоқиқаздар революциясы» деп аталатын үкіметке қарсы қозғалысқа қосылды.
Наразылықтың тағы бір себебі – АҚШ президенті Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнермен байланысты Албанияның оңтүстік жағалауында сәнді курорт салу жобасы.
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