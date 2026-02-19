Алаяқтар QR-код арқылы ақша жымқырудың жаңа әдісін ойлап тапты
QR-код арқылы ақша ұрлау әдісі. Қанша қаржы жоғалуы мүмкін?
Қазіргі уақытта QR-төлемдер күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Бірақ қолайлылықпен бірге қауіп те артып келеді. Алаяқтар қызмет көрсету саласында QR-кодтарды жаппай ауыстырып, ақша ұрлау амалына көшуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мұндай алаяқтық схемалар қалай жұмыс істейьінін қарастырып көрейік.
QR-кодты ауыстыру схемасы қалай жұмыс істейді?
Fingramota сарапшыларының айтуынша, QR-код - бұл бар болғаны шифрланған сілтеме. Оның өзі қауіпсіз, бірақ сол сілтемеге өткен сәтте қауіп басталады. Сценарий қарапайым:
- Қаскөйлер онлайн-сервис арқылы бірнеше минутта жалған QR-код жасайды.
- Оны басып шығарып, түпнұсқа кодтың үстіне - дәмхана үстеліне, автотұрақ терминалына немесе жеткізу тақтайшасына жапсырып кетеді.
- Пайдаланушы кодты сканерлеп, ресми сайттың орнына фишингтік (жалған) бетке өтеді.
Әрі қарай ең қауіпті кезең басталады
- Банк картасының деректерін енгізуді сұрайды;
- «Растау үшін» SMS-кодты талап етеді;
- «Жаңартуды» орнатуды ұсынады;
- Қосымша сілтемеге бағыттайды.
Сырттай қарағанда, жалған бет түпнұсқадан еш айырмашылығы жоқ: логотиптер, фирмалық түстер және таныс құрылым.
Адамдар ақшасынан қалай айырылады?
«QR арқылы мәзірге ену» - 180 000 теңгеден қағылу
Дәмханаға келген қонақ үстелдегі QR-кодты сканерлеген. Мәзір ресми болып көрінген. Төлем жасау кезінде одан «растау үшін» SMS-кодты енгізу сұралған. 20 минуттан кейін шоттан 180 000 теңгеден астам қаражат ұрланған. Кейін анықталғандай, түпнұсқа QR-дың үстіне жалған коды бар мөлдір пленка жапсырулы болған.
«QR арқылы автотұрақ төлемі» - сайт-клон
Ер адам автотұрақ терминалында QR-код арқылы 500 теңге төлеген. Сайт таныс көрінгенімен, домендегі (мекенжайдағы) бір ғана әріп өзгеше болған. Кейін оның картасынан бірнеше рет ірі сомалар алынған.
«Қайта жеткізу» - карта деректері қолды болған.
Бір тұрғын есігінен QR-коды бар хабарлама тауып алған: Онда «Жеткізу мәліметтерін нақтылау үшін QR-код бойынша өтіңіз» делінген. Сайт «қайта жөнелту» үшін 1200 теңге төлеуді ұсынған. Карта деректерін енгізгеннен кейін, алаяқтар ол мәліметтерді бөтен платформаларда онлайн-сауда жасау үшін пайдаланған.
Неліктен сақ адамдардың өзі алданып қалады?
QR-кодты көзбен «оқу» мүмкін емес. Сіз сканерлегенге дейін сілтемені көрмейсіз. Алаяқтар мына нәрселерге сенім артады:
- Таныс интерфейске деген сенім;
- Дәмханадағы, тұрақтағы немесе жеткізу кезіндегі асығыстық;
- Әрекеттердің механикалық түрде орындалуы.
Қаржылық тәуекел: Қанша ақша жоғалуы мүмкін?
QR-ды ауыстырудың қауіптілігі:
- Ақша лезде алынуы мүмкін;
- Карта деректері қайталама операциялар үшін сақталады;
- Халықаралық онлайн-төлемдер жасалуы мүмкін;
- Банк бұл операцияны «өз еркімен жасалған» деп есептеуі ықтимал. Іс жүзінде бір ғана қате сканерлеу жүздеген мың теңгеге шығын келтіруі мүмкін.
Егер күдікті кодты сканерлеп қойсаңыз, не істеу керек?
- Тез арада банкпен байланысыңыз.
- Қажет болса, картаны бұғаттаңыз.
- Интернет-банкинг пен поштадағы парольдерді ауыстырыңыз.
- Екі факторлы аутентификацияны қосыңыз.
- Құрылғыны антивируспен тексеріңіз.
- Бірнеше күн бойы шоттағы операцияларды мұқият бақылаңыз.
Алдын ала қалай қорғануға болады?
- QR-кодтың басқа кодтың үстіне жапсырылмағанын тексеріңіз.
- Сайттың домендік атауын салыстырыңыз.
- Ешқашан бейтаныс беттерге SMS-кодтарды енгізбеңіз.
- Есіктердегі немесе кездейсоқ хабарландырулардағы QR-кодтарға өтпеңіз.
- Онлайн-төлемдер үшін лимиті бар бөлек (виртуалды) картаны пайдаланыңыз.
