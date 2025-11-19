Алапат өрт 170 үйді күлге айналдырды: билік төтенше шаралар қабылдады

Жапонияның Кюсю аралындағы Оита қаласында орын алған ауқымды өрттен кейін 170-тен астам үй мен басқа да нысандар жойылған. Өрттен кейін 76 жастағы ер адам хабар-ошарсыз кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ NHK порталына сілтеме жасап.
Оита префектурасының апаттарды жою жөніндегі штабы мәліметіне сәйкес, өртті сөндіру жұмыстары 12 сағаттан астам уақыт бойы тоқтаусыз жүргізілуде.
Төтенше жағдайға байланысты Оита префектурасы табиғи апаттарға көмек туралы Заңды қолдану жөнінде шешім қабылдады. Бұл шешім арқылы ұлттық және префектуралық билік эвакуацияланған тұрғындарды уақытша баспаналарға орналастыру мен қажетті шығындарды өз мойнына алады.
18 қараша күні түнгі 23:40-тағы жағдай бойынша 115 үйдің тұрғындары, жалпы 175 адам, жақын маңдағы Қоғамдық орталыққа эвакуацияланған.
19 қараша таңында префектура өртке қатысты қабылданатын қосымша шараларды талқылау үшін апаттарды жою жөніндегі штаб отырысын өткізеді. Сонымен қатар, жергілікті билік ауқымды өрт салдарын жою және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Жердегі өзін-өзі қорғау күштерінен (Қорғаныс күштері) көмек сұрады.
Үкімет те жағдайды жіті бақылауда ұстап отыр. 19 қараша күні Премьер-министр резиденциясының дағдарысты басқару орталығында ақпараттық байланыс бюросы құрылып, ол апатқа қатысты деректерді жинап, барлық мемлекеттік құрылымдар арасындағы жедел ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді.
Жергілікті билік өкілдері мен құтқарушылар өртті сөндіру, қауіпсіз аймақтарды кеңейту және тұрғындарды орналастыру жұмыстарын жалғастырып жатыр.