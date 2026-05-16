Алакөлде шомылу маусымы 20 маусымда ашылады
Жағалауда жаңа туристік маусымға дайындық күшейтіліп, инфрақұрылым мен қауіпсіздік жүйелері жаңартылуда.
Абай облысында Алакөл жағалауындағы туристік маусымның ашылуына дайындық жүріп жатыр
Облыс әкімі Берік Уәлидің төрағалығымен Қабанбай ауылында Алакөл көлі жағалауындағы туристік кластерді дамыту мәселесіне арналған көшпелі отырыс өтті. Жиынға Мақаншы ауданының әкімі, облыстық басқарма басшылары мен жауапты мекеме жетекшілері қатысты.
Мәжілісте Алакөл жағалауындағы туристік инфрақұрылымды дамыту, қауіпсіздікті күшейту, инженерлік желілерді жаңғырту, абаттандыру, цифрландыру және экологиялық тұрақтылықты сақтау мәселелері қаралды.
Күн тәртібіндегі мәселе бойынша Мақаншы ауданының әкімі Дәурен Қойгельдин, туризм басқармасының басшысы Бекжан Бапышев, Мәдениет басқармасы басшысының орынбасары Олжас Соғымбай және «Visit Abai» КММ туристік ақпараттық орталығының директоры Серік Байжасаров баяндады.
Қазір жағалауда туристік маусымға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, жағалау аумағында 5000 метр қауіпсіздік қалқыма белгілерін орнату жоспарланған. Сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бейнебақылау жүйесі кеңейтілуде. Биыл камералар санын 223-ке жеткізу жоспарланған. Әзірге 115 камера орнатылып жатыр. Бұдан бөлек, жағалауда дрондар арқылы мониторинг ұйымдастырылып, арнайы техника мен қызметкерлер жұмылдырылған.
Құтқару станциясы іске қосылып, өрт сөндіру депосының құрылысы басталды. Су көліктеріне арналған арнайы тұрақ аймағы да белгіленді. Сондай-ақ жарықтандыру желілерін жаңарту, арбат пен саябақты абаттандыру, балалар және спорт алаңдарын салу, демалыс аймақтарын көбейту жұмыстары жүргізілуде. Осыған қоса санитарлық инфрақұрылымды күшейту және жағалауды қоршау жұмыстары да қолға алынған. Жағалауда 25 санитарлық торап, 35 душ кабинасы, 40 киім ауыстыру орны, 15 ауызсу фонтаны және 100 қоқыс контейнері орнатылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару жұмыстары тәулігіне екі рет жүргізіледі.
Көл жағалауында цифрландыру, экологиялық қауіпсіздік және туристерге қолайлы жағдай жасау бағытындағы жұмыстар да жалғасуда. Қазір жағалауда байланыс сапасын жақсарту үшін антенналық мұнаралар салынып, талшықты-оптикалық желі тартылуда. Сонымен қатар, «Abai Travel» мобильді қосымшасы мен VizitAbai.kz туристік сайты жұмыс істейді. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жағалаудан көшіріліп, кәріз және тазарту құрылыстарының жобалары жүзеге асырылуда. Туристік аймаққа әуе және теміржол қатынасы дамытылып, жағажайларда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қажетті жағдай қарастырылған.
Сонымен қатар облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Алакөл жағалауына келетін туристердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында биыл кең ауқымды мәдени және спорттық шаралар өткізіледі. 20 маусымда шомылу кезеңі салтанатты ашылу рәсімі өтеді. Одан кейін әр сенбі-жексенбі сайын аудандардың мәдениет және өнер күндері мен жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Бұдан бөлек, кезең-кезеңімен бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу жоспарланған. Абай өңірінен шыққан өнерпаздардың қатысуымен «Абай жұлдыздары» атты мерекелік жоба жүзеге асады. Сондай-ақ, этноконцерттер мен республикалық ақындар айтысы ұйымдастырылады. Туристік маусымның жабылуында кавер-шоу өтіп, түрлі аталымдар бойынша үздіктер марапатталады.
Жиын барысында облыс әкімі Алакөл жағалауында туризмді дамыту мақсатында «Visit Abai» КММ туристік ақпараттық орталығының құрылғанын айтып, оның директоры Серік Байжасаровты көпшілікке таныстырды. Аймақ басшысы аталған орталық басшысына Мақаншы ауданы әкімдігімен бірлесіп жұмыс істеп, шомылу маусымын жоғары деңгейде ұйымдастыру міндетін жүктеді.
Көшпелі отырыс соңында аймақ басшысы жаңа туристік маусымға дайындық жұмыстарын жеделдетуді тапсырды.
Алакөл жағалауы еліміздегі ең ірі туристік бағыттардың бірі болып саналады. Жыл сайын мұнда келетін демалушылар саны артып келеді, бұл өз кезегінде инфрақұрылымға, қызмет көрсету сапасына және қауіпсіздік деңгейіне қойылатын талаптарды күшейтуде. Сондықтан дайындық жұмыстарын кешіктірмей, бүгіннен бастап жүйелі жүргізу қажет. Аз уақыт ішінде шомылу маусымы басталады. Соған дайын болуымыз қажет. Осы себепті жауапты басқарма басшылары, мамандардың басын қосып, Алакөл жағасында арнайы көшпелі отырыс өткізіп отырмыз. Дайындық жұмыстарын кешіктірмей, бүгіннен бастап жүйелі түрде жүргізуіміз қажет. Уақыттың тез өтетінін бәріміз жақсы түсінеміз. Жаңа туристік маусымға дайындық жұмыстары жыл басынан бері жүйелі түрде жүргізілуде. Дегенмен инфрақұрылымды дамыту, тазалық сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызмет көрсету сапасын арттыру және кәсіпкерлермен өзара іс-қимыл жасау бойынша бүгіннен бастап нақты жоспар құрып жұмыс істеуіміз керек. «Әлі ерте» немесе «уақыт жеткілікті» деген көзқарасқа жол берілмеуі тиіс. Әрбір жауапты құрылым өз міндеттерін айқындап, нақты мерзімдер мен жауапты тұлғаларды белгілеуі керек. Негізгі мақсат - жазғы туристік маусымды жоғары деңгейде өткізіп қана қоймай, өңірдің туристік әлеуетін сапалы жаңа деңгейге көтеру, - деді Берік Уәли.
Айта кетейік, туристерге қолайлы жағдай жасау мақсатында Үржар ауданының әуежайынан «Qazaq Air» және «SCAT Airlines» әуе компанияларының рейстері тұрақты түрде қатынайтын болады. Ұшақтар аптасына 7 рет ұшып, аудан тұрғындары мен туристер үшін көлік қатынасының қолжетімділігін арттырмақ. Осы уақытқа дейін әуежайдағы ұшып-қону жолағы жаңартылды. Қазір әуежайда құны 6,8 млрд теңгені құрайтын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Жалаңашкөл теміржол вокзалы да жаңғыртылып жатыр.
