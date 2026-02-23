Air Astana АҚШ-қа ұша алатын ұшақтар сатып алуы мүмкін
Мемлекет басшысы Air Astana компаниясының бас атқарушы директоры Питер Фостерді қабылдады.
Мемлекет басшысы Air Astana компаниясының бас атқарушы директоры Питер Фостерді қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесуде авиация саласын дамыту мәселелері талқыланды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Air Astana компаниясының Еуразиядағы жетекші авиатасымалдаушылардың біріне айналуға Питер Фостердің елеулі үлес қосқанын атап өтті.
Әңгімелесу барысында Қазақстан мен АҚШ арасында тікелей әуе қатынасын ашу, сондай-ақ аталған рейстерді орындау үшін алыс қашықтыққа ұшатын әуе кемелерін сатып алу мәселелеріне ден қойылды.
Президент отандық авиацияның бәсекеге қабілеттілігін одан ары арттыру қажет екенін айтты.
