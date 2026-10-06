AI & Digital Bridge 2026: Қазақстанның Еуразиялық AI хабына айналу жолы қалай жүріп жатыр?
Астанада AI & Digital Bridge 2026 форумы аяқталды. 47 мың келуші, 61 келісім және әлемдік AI сарапшылары Қазақстанның жаңа бағытын айқындады.
Астанада 1-3 қазан аралығында өткен AI & Digital Bridge 2026 халықаралық форумы жасанды интеллект, цифрлық технологиялар және технологиялық кәсіпкерлік саласындағы маңызды алаңға айналды. Биылғы форум «Kazakhstan is the Eurasian AI Hub» тақырыбына арналды.
Үш күн ішінде форум мемлекеттік органдарды, халықаралық технологиялық компанияларды, инвесторларды, стартаптарды, әзірлеушілер мен сарапшыларды бір алаңға жинады. Ашық бағдарламаның екі күнінде форумға 47 мыңнан астам рет келу тіркеліп, 18 мыңнан астам бірегей келуші қатысты.
Іскерлік бағдарламаға 429 спикер, оның ішінде 114 шетелдік сарапшы қатысып, 106 панельдік сессия өтті.
Президент AI дәуіріндегі Қазақстанның басымдықтарын атады
Форумның алғашқы күніндегі басты оқиға Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен пленарлық отырыс болды.
Президент жасанды интеллекттің өнеркәсіп, қаржы, білім, ғылым, мемлекеттік басқару және азаматтардың күнделікті өміріне ықпалы артып келе жатқанын атап өтті.
Мемлекет басшысы AI & Digital Bridge алаңының жыл сайын жаңарып, жаңа технологиялық бағыттарды қамтып келе жатқанын айтты. Биыл форумның күн тәртібіне есептеу инфрақұрылымы, үлкен тілдік модельдер, робототехника, AI қауіпсіздігі мен заңнамалық реттеу мәселелері де енгізілді.
Алғашқы күні Qazaq AI Research University (QAIRU) университетінің ашылуы да өтті. Президентке жаңа университеттің AI-Enabled University моделі мен зерттеу бағыттары таныстырылды.
Қазақстан AI экономикасының толық циклін қалыптастыруда
Форумда Қазақстанның жасанды интеллектті тек дайын өнім ретінде пайдаланушы емес, толыққанды AI экономикасын қалыптастыратын елге айналу мақсаты кеңінен талқыланды.
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің айтуынша, Қазақстан AI экономикасының барлық деңгейін – энергетикалық және есептеу инфрақұрылымынан бастап, чиптер, бұлтты платформалар, тілдік модельдер мен AI қосымшаларына дейін жүйелі түрде дамытуға ниетті.
Бұл ретте есептеу қуаты мен деректер орталықтарының маңызы ерекше.
Премьер-министр Олжас Бектенов форум барысында Орталық Азиядағы ең ірі жобалардың бірі – қуаты 1 ГВт-қа дейін жететін Data Center Valley мегажобасының жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.
106 сессияда AI-дың болашағы талқыланды
Форумның екі күндік ашық бағдарламасы жасанды интеллекттің экономика мен қоғамға ықпалын талқылаған ауқымды пікірталастарға ұласты.
106 панельдік сессияда:
- AI экономикасы;
- жаһандық технологиялық бәсекелестік;
- инвестициялар;
- адами капитал;
- есептеу инфрақұрылымы;
- робототехника;
- Physical AI;
- AI-ды реттеу;
- білім беру;
- технологиялық кәсіпкерлік мәселелері талқыланды.
Халықаралық спикерлер қатарында 01.AI негізін қалаушы Кай-Фу Ли, Network School негізін қалаушы Баладжи Шринивасан, Crimson Education бас директоры Джейми Битон және басқа да әлемдік технология сарапшылары болды.
Қазақстанның AI экожүйесіне халықаралық қызығушылық артты
Форумға әлемнің түрлі елдерінен технологиялық компаниялардың басшылары, инвесторлар, зерттеушілер мен мемлекеттік институт өкілдері қатысты.
The New Economy: Powered by AI сессиясында жасанды интеллекттің жаһандық экономиканы қалай өзгертіп жатқаны және жаңа AI экономикасына қандай жағдайлар қажет екені талқыланды.
Ал The New AI World Order пікірталасында технологиялық модельдер арасындағы жаһандық бәсекелестік пен AI дамуының жаңа архитектурасы сөз болды.
Инвестициялық күн тәртібі де назардан тыс қалған жоқ. Capital for the AI Era сессиясында AI дәуіріндегі жаңа инвестициялық мүмкіндіктер мен Орталық Еуразияның жаһандық инвестициялық картадағы орны талқыланды.
96 стартап пен 49 IT-компания өз жобаларын таныстырды
Форумның көрме алаңы технологиялық компаниялар мен стартаптардың жаңа әзірлемелерін таныстыруға мүмкіндік берді.
Startup Alley алаңында 96 стартап, 49 IT-компания және 42 жеке стенд жұмыс істеді.
Келушілер робототехника, GameDev, VR, AI құралдары, цифрлық өнімдер және креативті индустриялар тоғысындағы жобалармен танысты.
Сондай-ақ форумда Армения, Қытай, Испания, Канада және Өзбекстанның ұлттық павильондары ұсынылды.
Astana Hub Battle: 14 елдің стартаптары бақ сынады
Стартаптар үшін маңызды алаңдардың бірі Astana Hub Battle 2026 байқауы болды.
Биыл конкурсқа 14 елден 292 өтінім түсті. Оның 256-сы Қазақстаннан қабылданған.
Іріктеу нәтижесінде 50 стартап жартылай финалға өтіп, 14 команда финалда жобаларын қорғады.
Байқаудың жалпы жүлде қоры 100 мың долларды құрады. Жеңімпаздар төрт номинация бойынша анықталды.
AI & Digital Bridge Awards үздіктерді анықтады
Форумның қорытынды күнінде AI & Digital Bridge Awards 2026 жеңімпаздары марапатталды.
Биыл байқауға жеті номинация бойынша 119 өтінім түсті.
Жеңімпаздар:
- GovTech Project of the Year – eGov.GPT;
- EdTech Project of the Year – GoPrep;
- Startup of the Year – Rette;
- Corporate AI Transformation of the Year – QazCode әзірлеген Aventa AI;
- International Breakthrough of the Year – Higgsfield AI;
- VC of the Year – MA7 Ventures;
- Creative Industry Project of the Year – ōzen.
Бұл жобалар мемлекеттік қызметтер, білім беру, медицина, корпоративтік AI, венчурлік инвестициялар және креативті индустрияларды қамтыды.
AAIFF: 125 елден 8 мыңнан астам өтінім
Форум аясындағы AI MONTH бағдарламасында жасанды интеллекттің шығармашылық индустрияларға ықпалына да ерекше назар аударылды.
Соның бірі – Astana AI Film Festival (AAIFF).
Халықаралық байқауға 125 елден 8 мыңнан астам өтінім түсті. Байқау кино өндірісінде AI технологияларын қолдануға және жаңа шығармашылық мүмкіндіктерді көрсетуге бағытталды.
Форумда AI-дың кино, музыка, концерт индустриясы мен контент өндірісін қалай өзгертетіні талқыланды.
HackAlem AI әлемдік рекорд орнатты
Форумда Қазақстанның AI саласындағы тағы бір маңызды жетістігі тіркелді.
GUINNESS WORLD RECORDS ресми төрешісі Гленн Поллард HackAlem AI хакатонына қатысушылар саны бойынша әлемдік рекордты растайтын сертификатты табыстады.
Қазақстандық хакатон 2025 жылғы желтоқсанда Үндістанның Хайдарабад қаласында орнатылған 2 089 қатысушыдан тұратын алдыңғы рекордтан асып түсті.
61 меморандум мен келісімге қол қойылды
AI & Digital Bridge 2026-ның басты практикалық нәтижелерінің бірі – форум аясында 61 меморандум мен келісімнің жасалуы.
Келісімдер технологиялық және инвестициялық ынтымақтастықты, білім беруді, цифрлық өнімдерді дамытуды және халықаралық әріптестікті қамтыды.
Премьер-министр Олжас Бектенов форум қорытындысында ендігі міндет тиімділігін дәлелдеген технологияларды экономикаға кең көлемде енгізу екенін атап өтті.
Форумға 47 мыңнан астам рет келу тіркелді
AI & Digital Bridge 2026 ауқымы статистикадан да көрінеді.
47 мыңнан астам келу, 18 мыңнан астам бірегей келуші, 429 спикер, 106 панельдік сессия, 96 стартап, 49 IT-компания және 61 келісім – биылғы форумның негізгі көрсеткіштері.
Сонымен бірге форумға 114 шетелдік спикер қатысты.
Қазақстанды халықаралық технологиялық картаға шығаратын алаң
AI & Digital Bridge 2026 тек технологиялық жаңалықтарды таныстыратын форум емес, мемлекеттік органдар, бизнес, стартаптар, инвесторлар мен халықаралық серіктестер арасындағы байланысты күшейтетін алаңға айналып келеді.
Форум барысында жаңа технологиялар ғана емес, оларды Қазақстан экономикасына енгізу, инвестиция тарту, адами капиталды дамыту және халықаралық серіктестікті кеңейту мәселелері де талқыланды.
Осы тұрғыдан алғанда, биылғы форумның негізгі мақсаты – Қазақстанның Еуразиядағы AI хабы ретіндегі позициясын күшейтіп, елді технология, капитал және таланттар тоғысатын орталыққа айналдыру.
AI & Digital Bridge 2026 форумы 1-3 қазан аралығында Астанадағы EXPO халықаралық көрме орталығында өтті. Форумды Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Astana Hub және Астана қаласының әкімдігі ұйымдастырды.
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