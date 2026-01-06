AI-дәрігер: Күн сайын 40 миллион адам ChatGPT-ден денсаулық туралы сұрайды

Бүгінгі таңда адамдар денсаулық мәселелері бойынша кеңес алу үшін жасанды интеллектке жүгінуді әдетке айналдыруда. ChatGPT платформасы күн сайын 40 миллионнан астам қолданушының сұрақтарына жауап беріп, виртуалды дәрігер қызметін атқаруда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
OpenAI есебінде көрсетілгендей, 40 миллионнан астам америкалық ChatGPT-ді денсаулық сақтау үшін күнделікті пайдаланады.
Компанияның жаңа есебіне сәйкес, 40 миллионнан астам америкалық пациенттер мен дәрігерлер күрделі әрі ауыртпалықты АҚШ денсаулық сақтау жүйесінде бағыт табу үшін жасанды интеллектіге жүгінеді.
Бұл есебін OpenAI өкілі Becker’s басылымында бөлісті. Ол ChatGPT хабарламаларының анонимді деректеріне және OpenAI жүргізген зерттеулерге негізделген.
OpenAI мәліметі бойынша, бүкіл әлем бойынша ChatGPT хабарламаларының 5%-дан астамы денсаулық сақтау тақырыбына қатысты. Платформаның 800 миллионнан астам тұрақты қолданушысының әр төртіншісі аптасына бір рет денсаулыққа қатысты сұрақ қояды, ал күн сайын ондаған миллион адам осылай істейді.
АҚШ-та пациенттер өсіп жатқан шығындармен, медициналық қызметке қолжетімділіктің қиындықтарымен және әкімшілік күрделіліктермен күрескен сайын жасанды интеллект құралдарына тәуелділік артып келеді. Есепке сәйкес, аптасына 1,6–1,9 миллион ChatGPT хабарламасы денсаулық сақтандыру мәселелеріне арналған. Оның ішінде жоспарларды салыстыру, төлемдер, талаптар, тіркелу және шығындарды бөлісу мәселелері бар.
Есеп ChatGPT-нің әсіресе ауылдық және медициналық қызмет жеткіліксіз аймақтарда белсенді қолданылып отырғанын көрсетеді. Ауылдық қауымдастықтардан қолданушылар аптасына шамамен 600 000 денсаулыққа қатысты хабарлама жібереді.
Сондай-ақ, денсаулық сақтау мамандары арасында да жасанды интеллект қолданудың артқаны көрсетілген.
2024 жылы АҚШ дәрігерлерінің 66%-ы кем дегенде бір мақсатта AI қолданғанын хабарлады. Ал 2023 жылы бұл көрсеткіш 38% болған. Ал АҚШ медбикелерінің жартысына жуығы AI-ды апта сайын қолданатындарын айтқан.
OpenAI мәліметінше, медициналық қызметкерлер жасанды интеллектіні құжаттау, әкімшілік жұмыс, диагностикалық қолдау және күйзелісті басқару үшін қолданса, пациенттер симптомдарды түсіну, клиникалық қабылдауға дайындалу және сақтандыру мен төлем мәселелерін шешу үшін пайдаланады.