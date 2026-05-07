Адами капиталға басымдық: Құрылтай съезі «Әділет» партиясының бағдарламасын бекітті
Партия бағдарламасында денсаулық сақтау, білім беру, ғылым және азаматтардың әл-ауқатын арттыру басты бағыттардың бірі ретінде көрсетілді.
Астанада өтіп жатқан «Әділет» партиясының құрылтай съезінде ұйымның ресми бағдарламасы бекітілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Құжатта адами капиталды дамыту, заң үстемдігін күшейту, өңірлердің теңгерімді дамуы мен әділетті қоғам құру мәселелері негізгі басымдық ретінде айқындалған.
Құрылтай съезінде саясаттанушы Марат Шибұтов партияның бағдарламалық ұстанымдарына кеңірек тоқталды. Оның айтуынша, ұйым өз жұмысын әділдік, жауапкершілік, нақты әрекет пен институционалдық қағидаттарға негіздемек.
Ең алдымен, бағдарламамыздың ерекшелігіне тоқталған жөн. «Әділет» партиясы өзінің әділдік идеологиясына және жаңа Конституция құндылықтарына сүйенетінін айрықша атап өтеді. Осы арқылы нақты міндеттемелерді өз мойнына алады. Бұл дегеніміз – бағдарлама болашақтың негізіне айналуы тиіс қағидаттарға құрылып отыр деген сөз. Партияның негізгі тіректері ретінде әділдік, отаншылдық, еңбекқорлық, жауапкершілік пен прогресс айқындалған. Мұндағы әділдік – бәріне бірдей мүмкіндік беру, мемлекеттің қоғамға адал қарауы және әр адамның құқығын қорғау дегенді білдіреді. Ал отаншылдық тек елді сүюмен шектелмейді, ол – мемлекеттің дамуы үшін аянбай еңбек етуге дайын болу, - деп атап өтті саясаттанушы.
Айтуынша, еңбекқорлық адал еңбекке құрметпен қарауды және қоғамға пайдасын тигізіп жүрген адамдарды қолдауды білдіреді.
Жауапкершілік дегеніміз – билік те, азаматтар да өз әрекетіне жауап беруі керек. Ал прогресс – алға ұмтылу, жаңғыру және ескірген тәсілдерден бас тарту. Бағдарламада партия қандай құбылыстарға қарсы күресетініне де ерекше назар аударылған. Бұл жағынан олар өздерін көптеген саяси күштерден өзгеше екенін айтады. Мемлекеттік басқару саласында партия жалған белсенділікке, жауапсыздыққа және популизмге қарсы екенін мәлімдеді. Яғни әдемі сөздер мен көзбояушылық шаралардың орнына қоғам нақты нәтижені көруі керек деген ұстаным бар, - деп түсіндірді Марат Шибұтов.
Сондай-ақ ол экономика саласында партия экономикалық жүйе тұтас қоғамның мүддесіне жұмыс істеуі қажет деп есептейді. Әлеуметтік бағытта мемлекет шын мәнінде көмекке мұқтаж жандарды қолдауы тиіс. Сонымен бірге жауапкершілік, еңбек және өз күшіне сүйену мәдениетін қалыптастыру маңызды екені айтылды.
Партия кез келген кемсітушілікке қарсы. Яғни адамдарға әлеуметтік жағдайына, шыққан тегіне, тіліне, жынысына немесе басқа да белгілеріне қарай әртүрлі қарауға жол берілмеуі керек. Қоғамдық салада партия архаизацияға, құқықтық нигилизмге және алауыздықты қоздыруға қарсы күресетінін мәлімдеді. Бұл қоғам заң мен тәртіпке, өзара құрмет пен азаматтық келісімге сүйеніп дамуы керек дегенді білдіреді, - деді спикер.
Ең оқылған:
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Емтиханнан кейін бірден болған: Алматыда студент университеттің 9-қабатынан құлап кетті
- Тоқаев тарихи әділдікті қалпына келтірді: Берлинге ту тіккен батырға "Халық қаһарманы" атағы берілді
- Ақтөбе облысында бұрынғы ауыл әкімі өлі табылды
- Шымкенттегі Нұрайдың өлімі: Күдіктінің туыстары қылмысқа қатысты болуы мүмкін бе?