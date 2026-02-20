Адам қаза тапқан жол апаты: Оралда автокөлік ұрлаған жүргізуші сотталды
Сот оны 2,5 жылға түрмеге қамау және 5 жылға көлік жүргізу құқығынан айыру туралы үкім шығарды.
Бүгiн 2026, 18:12
53Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Оралда 21 жастағы Бағдат Қартов ұрлаған көлік апаты салдарынан бір адам қаза тапты. Сот оны 2,5 жылға түрмеге қамау және 5 жылға көлік жүргізу құқығынан айыру туралы үкім шығарды. Сонымен қатар, туыстарына 14,6 млн теңге материалдық және моральдық өтем төлеуге міндеттелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиғаның мән-жайы
Кешкі сағат 22:00 шамасында Бағдат Қартов қаланың ескі бөлігіндегі көпқабатты үйлер ауласынан Renault Logan автокөлігін ұрлаған. Полиция хабарлама алғаннан кейін ұрланған көлікті байқап, тоқтатуды талап еткен. Алайда жүргізуші талапқа бағынбаған.
Полиция соңынан ілесе жүгірген. Назарбаев даңғылы мен Карев көшесінің қиылысында ұрланған көлік қызыл жарықтан өтіп, Карев көшесімен келе жатқан Lada Granta көлігіне соғылған. Соғыстан кейін Granta Lada Largus көлігін соққан, ол да қиылысқа тоқтап тұрған.
Жол апаты салдары Granta жүргізушісі ауыр жарақат алып, жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Жол апатынан қайтыс болған адамның артында жұбайы мен кішкентай балалары қалды. Ұрланған көлік жүргізушісі де жарақат алған және қазір ауруханада күзетпен жатыр.
Сот шешімі
Бағдат Қартов екі бап бойынша кінәлі деп танылды:
1. Автокөлікті ұрлау;
2. Жол ережесін бұзу, салдарынан адамның өліміне әкеп соғу.
Сот оны 2,5 жылға шартты емес түрме жазаға кесті, минималды қауіпсіздік деңгейіндегі мекемеде жазасын өтейді. Сонымен қатар, 5 жылға автокөлік жүргізу құқығынан айырылды.
Құқықтық және материалдық өтем
Сот оны ұрланған көліктің иесіне 2,6 млн теңге материалдық шығын төлеуге, сондай-ақ қаза болған жүргізушінің туыстарына 9,6 млн теңге материалдық және 5 млн теңге моральдық шығын төлеуге міндеттеді.
Бағдат Қартов сотта кінәсін толық мойындады.
