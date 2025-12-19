Адал еңбекпен елге сыйлы азамат

Қоғамның тұрақтылығы мен елдің дамуы – көзге көп көріне бермейтін, бірақ күн сайын маңдай терін төгіп, адал еңбегімен ел игілігіне қызмет етіп жүрген қарапайым еңбек адамдарының арқасында жүзеге асады. Олар мінберден сөйлеп, атақ қуаламайды, бірақ әр күнгі тынымсыз тірлігімен қоғамның тынысын ұстап, өмірдің қалыпты ағымын қамтамасыз етіп отырады. Осындай адал еңбегімен абыройға бөленіп жүрген жандардың бірі — №17 Жамбыл колледжінің тәжірибелі электригі, өз ісінің шынайы шебері Нұрболат Мақұлбекұлы Сеңгірбаев. BAQ.KZ тілшісі жүздескен еңбекқор жанның жұмысына жұрт риза.
Нұрболат Мақұлбекұлы 1975 жылы бұрынғы Крупская атындағы колхозда дүниеге келген. Кең дала төсіндегі ауыл өмірі, еңбекке ерте араласу, үлкендердің маңдай терін көріп өсу оның болашақ өмірлік ұстанымын қалыптастырды. Бала кезінен адал еңбектің қадірін түсініп, «еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген халық даналығын бойына сіңіріп өсті. Бүгінде ол — бір қыз бен бір ұлдың әкесі, отбасының берік тірегі. Жұбайы да ауыл тіршілігіне белсене араласып, еңбекпен шыңдалған жан. Отбасында қарапайымдылық пен сыйластық, еңбекке деген құрмет басты орын алады. Олар балаларын да осы рухта тәрбиелеп, адал еңбек етудің адамды биіктететінін, кез келген мамандықтың қадірі бар екенін үнемі айтып отырады. «Жақсы адам болу — ең алдымен адал еңбек етуден басталады» деген қағида олардың отбасылық тәрбие негізіне айналған.
Нұрболат Мақұлбекұлының еңбек жолы 1994 жылы қарапайым жүргізуші қызметінен басталды. Ол кезде жас маман үшін бұл — үлкен өмірге алғашқы қадам еді. Келесі жылы ауыл фермасында слесарь болып жұмыс істей жүріп, техниканың қыр-сырын терең меңгере бастады. Ескі техникамен жұмыс істеу оңай болған жоқ. Алайда қиындыққа мойымай, әрбір істен тәжірибе жинады. Қолының ептілігі мен көзінің дәлдігі арқасында істен шыққан талай техниканы қайта іске қосып, шаруашылықтың тоқтап қалмауына зор үлес қосты. Өз ісі туралы ол былай дейді:
Ол кезде техника да ескі, жол да ауыр болатын. Қазіргімен салыстырсаң, сол уақыттың жұмысы тіпті қиын еді. Күннің ыстығы мен суығына қарамай еңбек етуге тура келетін. Бірақ мен үшін ең бастысы — істің нәтижесі еді. Қандай жағдай болса да, бастаған жұмысты соңына дейін жеткізуге тырыстым. Әр көліктің күтімін жасап, ұсақ-түйегіне дейін мән беріп жүрдім. Себебі техникаға немқұрайлы қарасаң, ол сені жолда қалдырады. Адам өз ісін сүйсе ғана еңбегі берекелі болады деп сенемін. Мен слесарь мамандығын жай жұмыс емес, өмірлік мектеп деп қабылдадым. Слесарь болу — темірмен тіл табысу деген сөз. Әрбір болт пен тетіктің өз мінезі бардай сезілетін. Қарапайым көрінгенімен, бұл мамандық үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сонымен қатар, ол адамнан ерекше сабыр мен төзімділікті сұрайды. Асығыс шешім темірді де, еңбекті де бүлдіреді. Темірді жөндей жүріп, өз мінезің де біртіндеп қалыптасады. Бұл жұмыс мені байыпты ойлауға үйретті. Сабырлы болмасаң, мұндай істі алып жүру қиын екенін уақыт көрсетті. Әрбір жөнделген техника маған ішкі қанағат сыйлайтын. Сол еңбектің арқасында өзіме деген сенімім артты. Сондықтан бұл мамандықты таңдағаныма ешқашан өкінген емеспін, – дейді.
1998 жылы ол Көктөбе ауылындағы шаруа қожалығында еңбек етіп, тәжірибесін одан әрі шыңдады. Тәжірибелі маман ретінде ауыл шаруашылығына елеулі үлес қосты. Техника бұзылса — жөндеді, жарық өшсе, қалпына келтірді. Ауыл тұрғындарының қалыпты тұрмысы үшін күн-түн демей еңбек етті. Оның еңбегі көзге көрінбесе де, нәтижесі әрдайым сезіліп тұрды. 2005 жылы Нұрболат Мақұлбекұлы №17 Жамбыл колледжіне жұмысқа қабылданып, бастапқыда шаруашылық бөлімінде қызмет атқарды. Ұқыптылығы мен жауапкершілігі, істі соңына дейін жеткізетін табандылығы оны көп ұзамай электр жүйелеріне жауапты электрик қызметіне алып келді. Бүгінде ол колледждің бүкіл электр желісінің қауіпсіздігіне жауап береді. Оқу кабинеттері, зертханалар, әкімшілік ғимараттар бәрі оның күнделікті бақылауында. Бір шамның істен шығуы да, күрделі электр жүйесіндегі ақау да оның назарынан тыс қалмайды. «Егер жарық сөнсе, бүкіл жұмыс тоқтайды» деген қағиданы ұстанған ол әрдайым алдын ала тексеріп, қауіпсіздікті бірінші орынға қояды.
Әріптестері Нұрболат Мақұлбекұлын сабырлы мінезі мен жоғары жауапкершілігі үшін ерекше құрметтейді. Ол қандай жағдайда болмасын байыптылық сақтап, мәселені асықпай, ойланып шешуге дағдыланған. Ұжымда оған сеніп тапсырылған кез келген істің сапалы орындалатынына ешкім күмән келтірмейді. Нұрболат Мақұлбекұлы істің ауыр-жеңіліне қарамай, ортақ мүдде үшін аянбай еңбек етеді. Ол өз міндетін мінсіз атқаруды кәсіби қағидасы деп санайды. Жұмыс барысында тиянақтылығы мен ұқыптылығы жас мамандарға үлгі болып келеді. Қиын сәттерде әріптестеріне қолдау көрсетіп, ақыл-кеңесін аянып қалмайды. Сондықтан да ұжымда оның беделі жоғары. Студенттер арасында да Нұрболат Мақұлбекұлына деген сыйластық ерекше. Олар оны құрметпен «шебер ағай» деп атайды. Бұл атау оның білімі мен тәжірибесіне берілген әділ баға деуге болады. Ол тек электр жүйесін жөндеумен ғана шектеліп қалмайды. Сабақ пен өндірістік тәжірибе кезінде жастарға өмірлік бағыт-бағдар беріп отырады. Еңбектің қадірін түсіндіріп, адал жұмыс істеудің маңызын үнемі айтып жүреді. Жастарды жауапкершілікке, тәртіпке және шыдамдылыққа тәрбиелеуді басты міндеттерінің бірі санайды. Оның әрбір сөзі мен ісінен мамандыққа деген шынайы сүйіспеншілік байқалады. Осындай қасиеттері арқылы ол студенттердің сеніміне ие болған. Көптеген шәкірттері оны тек ұстаз емес, ақылшы аға ретінде қабылдайды. Ұжым мен студенттер арасындағы осындай сыйластық – Нұрболат Мақұлбекұлы еңбегінің нәтижесі.
Сондықтан да оның есімі әріптестері мен жастар үшін үлгі тұтар маман ретінде аталады.
Мен жастарға үнемі айтамын, қолыңнан іс келсе, оны адал атқар. Өйткені еңбектің қасиеті мен қадір-қасиетін тек істеген адам ғана түсінеді. Кез келген жұмыс – елге қызмет ету. Сол себепті кәсібің қандай болса да, оған деген жауапкершілігіңді ұмытпағаның дұрыс. Мамандықтың үлкені немесе кішісі болмайды, тек соған деген көзқарас бар. Мысалы, қарапайым электрик те қоғамға өте қажет адам. Оның жұмысы болмаса, қаладағы үйлерде жарық та болмайды, адамдардың өмірі қиындайды. Сондықтан әрбір мамандық — өз алдына үлкен миссия. Адам өз ісіне жүрегін салса, оның еңбегі халыққа пайда әкеледі. Адал еңбек — тек материалдық табыс қана емес, рухани қанағаттану әкелетін нәрсе. Мен әрдайым жастарға айтамын: істеген ісіңе махаббатпен қара. Сол махаббат арқылы сен өз ісіңді жетік меңгере аласың. Жұмысқа деген сүйіспеншілік адамға үлкен бақыт сыйлайды. Жастар көбіне өздерін тек атаққа немесе ақшаға байлап қояды, бірақ еңбектің мәні тек соларда емес. Қоғамға пайда әкелетін адам нағыз құрметке лайық. Сондықтан әр істі адал атқару ең басты қағида. Менің өмірімде де осы принцип әрдайым жетекші болды. Адам өз кәсібін сүйсе, ол кәсіп оны да сүйеді. Сол сүйіспеншілік арқылы ғана біз қоғамға шынайы қызмет ете аламыз. Әрбір жұмыс, әрбір мамандық – халыққа қажетті. Сондықтан өз ісіңе адал болу тек жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның игілігі деп білемін, – дейді шебер маман.
Нұрболат Сеңгірбаевтың өмір жолы адал еңбектің, сабыр мен жауапкершіліктің айқын үлгісі. Ол атақ пен даңқты іздемейді, бірақ оның еңбегі елге қызмет етіп келеді. Оның қарапайымдылығы мен адалдығы әріптестеріне үлгі болып, жастарға өнеге болары сөзсіз. Нұрболаттың еңбегі тек өзіне ғана емес, бүкіл қоғамға пайда әкеледі. Әрбір істеген ісінде ол жауапкершілік пен жігерді көрсетеді. Осындай қарапайым, бірақ маңдай терімен елдің игілігіне үлес қосып жүрген азаматтар қоғамның нағыз тірегі болып саналады. Адал еңбек қашанда қадірлі. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында осындай азаматтардың еңбегі ерекше бағалануы тиіс. Себебі еліміздің өркендеуі мен дамуы осы еңбекті қажет етеді. Биыл біз жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеріп, олардың қоғамдағы рөлін ерекше атап өтуіміз керек. Нұрболат сияқты адамдардың еңбегі елдің экономикалық дамуына үлкен үлес қосады. Олар тек еңбекқорлықпен емес, сонымен бірге жауапкершілікпен де ерекшеленеді. Адал еңбек – елдің ең басты байлығы. Жұмысшы мамандардың еңбегі қоғамның тірегі болып табылады. Қарапайым еңбектің өзі халқымыздың әл-ауқатын арттырады. Еңбектің мерейі үстем болып, адалдықтың туы биіктей берсін. Елдің әр азаматы өз ісіне жауапкершілікпен қарап, Нұрболат сияқты үлгілі болуға тырысуы қажет. Жұмысшы мамандықтар жылы – бұл тек мереке ғана емес, еңбекқор адамдарға құрмет көрсету уақыты. Мұндай адамдар барда еліміздің еңсесі биік, ертеңі нұрлы болары сөзсіз. Еңбектің қадірі, адалдық пен жауапкершіліктің маңызы ешқашан жойылмайды. Сондықтан әрбіріміз Нұрболат сияқты қарапайым, бірақ жауапты азаматтардан үлгі алуымыз керек.