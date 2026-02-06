Қызылорда өңірінде ауылдық білім беру жүйесін жаңа деңгейге көтеруді көздейтін «Адал азамат: ауыл мектебінің келешегі» атты республикалық семинар-тренинг өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қызылжарма ауылдық округіндегі «Келешек» мектебінде жалауы желбіреген бұл жоба Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен, «Ауыл» партиясының және Қызылорда облысы әкімдігінің бірлескен бастамасымен жүзеге асырылуда.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Жолдауларында «Адал азамат» тұжырымдамасын негізге ала отырып, әділетті қоғамның негізін интеллектуалды әрі жауапкершілігі жоғары ұрпақ қалайтынын баса атап өтті.
Іс-шараның ашылу салтанатында Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары Ділмұхамед Абизов Мінуарбекұлы ауыл мұғалімдерінің стратегиялық маңызына тоқталды.
Ауылдағы мұғалім - мемлекетіміздің ертеңгі келбетін қалыптастыратын басты тұлға. Бүгінгі басқосу ұстаздарымыздың кәсіби шеберлігін шыңдап, ауыл мен қала мектептері арасындағы білім алшақтығын жоюға үлкен септігін тигізбек. Өңір басшылығы білім саласындағы мұндай оң өзгерістерге әрқашан қолдау көрсетеді, - деп атап өтті.
Жиын барысында ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссия мүшесі Айгерім Сарсенбаева отбасы құндылықтары мен ауыл баласының қауіпсіздігіне тоқталды.
Біз үшін әрбір баланың тағдыры - ұлттың болашағы. Бұл жобаның түпкі мәні Ұлттық комиссияның басты міндеттерімен, атап айтқанда, отбасы институтын нығайту және балалардың құқығын қорғаумен тікелей ұштасады. Біздің міндетіміз тек академиялық білім берумен шектелмей, баланың рухани әлемін байыту және оны заманауи қатерлерден қорғау. Ауыл мектебі - қоғам мен отбасын біріктіретін киелі шаңырақ, берекелі бірліктің орталығы. Әрбір ауыл баласының сапалы білім алып, қауіпсіз ортада өсуі - біздің ортақ жауапкершілігіміз әрі жұмысымыздың басты индикаторы», - деді ол.
Ал «Ауыл» партиясы төрағасының орынбасары Қуаныш Сейтжанов ауыл мұғалімдерінің қоғамдағы мәртебесі мен партияның ұстанымын жеткізді.
Ауыл мұғалімі - елдің ұйытқысы, жаңа буынның рухани темірқазығы. Біз үшін ауыл мектептеріне қолдау көрсету - жай ғана бағыт емес, бұл «Әділетті Қазақстанның» кадрлық іргетасын қалау. Біз ауыл мұғалімінің тек кәсіби біліктілігін емес, оның қоғамдағы асқақ беделін қалпына келтіруіміз керек. Мұғалім заманауи әдістемелермен қаруланып, ауыл баласына жаһандық мүмкіндіктерді аша білуі тиіс. Осындай семинарлар өңірлердегі кадрлық әлеуетті нығайтып, білім сапасын жүйелі арттыру арқылы ауылдың әлеуметтік ахуалын жақсартуға жол ашады, - деп түйіндеді.
Семинардың күн тәртібі тек теориямен шектелмей, заман талабына сай ең өзекті тақырыптарды қамтыды. «Білім берудің жаңа парадигмасы: құндылық, сапа және даму» тақырыбындағы пленарлық отырыста «Qazaq Digital Mektebi» жобасы мен цифрлық технологияларды оқу үдерісіне енгізу мәселелері қызу талқыланды.