ӘЧ: Нұрбек Оралбай мен Сағындық Тоғамбай жарысты аяқтады

Қазақстандық боксшы Нұрбек Оралбай Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатын медальсіз аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Отандасымыз 80 келіге дейінгі салмақта ширек финалға дейін жетті. Нұрбек Оралбай 1/4 финалда Жавохир Уматалиевтен (Өзбекстан) жеңіліп қалды.
Сондай-ақ Қазақстан ерлер құрамасының өкілі Сағындық Тоғамбай Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатын аяқтады.
Сағындық Тоғамбай 90 келіге дейінгі салмақтың ширек финалында өзбекстандық Турабек Хабибуллаевпен қолғап түйістірді.
Өзбек боксшысы алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Нәтижесінде төрешілердің шешімі бойынша Турабек Хабибуллаев (Өзбекстан) жеңді.