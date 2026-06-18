ӘЧ: Англия алты голдық матчта жеңіске жетті, Португалия сүрінді
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатында соңғы тәулікте бірнеше қызықты кездесу өтті. Англия мен Хорватия арасындағы нәтижелі матч жанкүйерлердің назарын аударса, Португалия күтпеген жерден ұпай жоғалтты. Сондай-ақ Гана жеңіске жетіп, Колумбия Өзбекстаннан басым түсті.
Әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі ойындар тартысты жалғасуда. Күннің басты матчтарының бірінде Англия құрамасы Хорватияны 4:2 есебімен жеңіп, турнирдегі амбициясын айқын көрсетті. Англия шабуылшылары қарсылас қорғанысын жиі қателікке ұрындырып, маңызды үш ұпайды қоржынға салды.
Көпшілік Португалияны Конго Демократиялық Республикасымен кездесуде айқын фаворит санаған еді. Алайда африкалық команда мінез көрсетіп, матч 1:1 есебімен аяқталды. Осылайша португалиялықтар маңызды ұпайдан айырылды.
Тағы бір кездесуде Гана Панама құрамасын 1:0 есебімен жеңіп, турнирдегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Ал Өзбекстан құрамасы Колумбияға қарсы жақсы ойын көрсеткенімен, оңтүстікамерикалықтар 2:1 есебімен басым түсті.
Бұған дейін Франция Сенегалды 3:1 есебімен жеңсе, Норвегия Иракты 4:1 есебімен ойсырата ұтқан болатын. Аргентина да Алжир қақпасына жауапсыз үш гол соғып, кезекті жеңісін тіркеді.
Әлем чемпионатының топтық кезеңі қыза түскен сайын фавориттердің мүмкіндігі артып, сенсациялық нәтижелер де көбейіп келеді. Алдағы турларда плей-офф жолдамасы үшін күрес одан әрі шиеленісе түспек.
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