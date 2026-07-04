ӘЧ-2026: Колумбия Гананы жеңіп, ширек финалға үміткер атанды
Колумбия құрамасы 1:0 есебімен жеңіске жетіп, 2026 жылғы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды.
Колумбия құрамасы 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/16 финалындағы соңғы матчта Гананы 1:0 есебімен жеңді. Осылайша ширек финалға шығудан үмітті командалардың соңғы тізімін толықтырды.
2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты
1/16 финал, 4 шілде, Канзас-Сити, «Эрроухед»
Колумбия – Гана 1:0 (1:0). Гол: Д. Ариас, 14-минут.
Плей-оффтың алғашқы кезеңіндегі соңғы ойын күні мысырлықтардың австралиялықтарды пенальти сериясында жеңуімен басталды. 7 шілде күні Атлантада өтетін ширек финал жолдамасы үшін матчта «перғауындардың» қарсыласы Аргентина болады. Әлем чемпиондары Лионель Мессидің кезекті рекордтарына қарамастан, Кабо-Вердеден ауыр соққы алды, бірақ шайқалып барып, құламады.
1/16 финалдың соңғы матчында Колумбия мен Гана 8 шілде күні Ванкуверде Швейцариямен кім ойнайтынын анықтады.
Ойынның басы қарқынды өтті. Ресей премьер-лигасының 2025/26 маусымындағы үздік сұрмергені, «Краснодар» ойыншысы Джон Кордоба 6-минутта жарақатына байланысты алаңнан кетуге мәжбүр болды. Артынша ганалық футболшы, Францияның «Осер» клубында ойнайтын Марвин Сеная да жарақат алып, ойынды жалғастыра алмады.
14-минутта Колумбия есеп ашты. Кордобаның орнына шыққан Португалияның «Спортинг» клубының шабуылшысы Луис Суарес оң қапталмен өтіп, айып алаңына әуелете пас берді. Бразилияның «Палмейрас» клубында ойнайтын Джон Ариас бос қақпаға мүлт кетпей, есепті 1:0 етті.
39-минутта Луис Диас есепті еселеуі керек еді, алайда қолайлы сәтте допты бағана жанынан жіберіп алды. «Бавария» шабуылшысы үзілістен кейін гол соққанымен, француз төрешісі Клеман Тюрпен офсайдқа байланысты оны есепке алмады.
Ганалықтар бірінші тайм бойы тек бір қауіпті соққы жасай алды. «Вильярреал» ойыншысы Томас Парти айып алаңы сыртынан қақпаға бағыттады. Ал аргентиналық маман Нестор Лоренсо жаттықтыратын Колумбия құрамасы ойынды толық бақылауда ұстады.
Екінші таймда да ойын көрінісі өзгерген жоқ. «Қара жұлдыздардың» есепті теңестіруге бағытталған барлық әрекетін колумбиялықтардың сауатты қорғанысы тоқтатып отырды. Ал «кофешілердің» жылдам қарсы шабуылдары әр жолы қауіп төндіріп, африкалықтарға шабуылға тым көп күш тастауға мүмкіндік бермеді.
Нәтижесінде португалиялық маман Карлуш Кейруш шәкірттері турнирмен қоштасты. Ал Колумбия Өзбекстанды жеңгеннен кейін басталған сәтті жолын жалғастырып келеді.
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