ӘЧ-2026: Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты
Енді жартылай финалда Франция құрамасы Испания - Бельгия арасындағы ойында жеңімпаз атанған командамен кездеседі.
10 Шілде 2026, 04:49
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10 Шілде 2026, 04:4910 Шілде 2026, 04:49
120Фото: скрин
Франция құрамасы футболдан әлем чемпионатының ширек финалында Марокконы 2:0 есебімен жеңіп, жартылай финалға жолдама алды.
Франция құрамасы сапында Килиан Мбаппе мен Усман Дембеле мергендік танытты.
Айта кетейік, матчтың алғашқы таймында Мбаппе пенальтиден гол соға алмады. Ал кездесудің 77-минутында жарақатына байланысты алаңдағы орынын басқа ойыншыға ауыстыруды сұрады.
Енді жартылай финалда Франция құрамасы Испания - Бельгия арасындағы ойында жеңімпаз атанған командамен кездеседі.
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