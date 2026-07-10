ӘЧ-2026: Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты

Енді жартылай финалда Франция құрамасы Испания - Бельгия арасындағы ойында жеңімпаз атанған командамен кездеседі.

10 Шілде 2026, 04:49
АВТОР
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скрин 10 Шілде 2026, 04:49
10 Шілде 2026, 04:49
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Фото: скрин
Франция құрамасы футболдан әлем чемпионатының ширек финалында Марокконы 2:0 есебімен жеңіп, жартылай финалға жолдама алды.
 
Франция құрамасы сапында Килиан Мбаппе мен Усман Дембеле мергендік танытты.
 
Айта кетейік, матчтың алғашқы таймында Мбаппе пенальтиден гол соға алмады. Ал кездесудің 77-минутында жарақатына байланысты алаңдағы орынын басқа ойыншыға ауыстыруды сұрады.

Енді жартылай финалда Франция құрамасы Испания - Бельгия арасындағы ойында жеңімпаз атанған командамен кездеседі.

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