Абу-Дабидегі келіссөз: Ресей мен Украина тұтқындарды алмастырды

АҚШ-тың делдалдығымен Абу-Дабиде өткен екі күндік бейбіт келіссөздерден кейін Украина мен Ресей сирек әскери тұтқындар мен бейбіт тұрғындарды алмастырды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Бірінші алмасу нәтижесінде 157 украиндық, оның ішінде жеті бейбіт тұрғын, Ресейден қайтарылды. Ресей де 157 әскери қызметшісін Украинаға берді, сонымен қатар үш бейбіт тұрғын да қайтарылды.
Украина президенті Владимир Зеленский бұл алмасуды «ұзақ үзілістен кейінгі маңызды қадам» деп атады және барлық украиндық тұтқындарды қайтаруға уәде берді.
Келіссөздерде басты мәселелер – аумақтық жағдайлар мен қауіпсіздік кепілдіктері. Тараптар егжей-тегжейлі ақпарат жарияламады.