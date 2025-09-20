Әбиба Әбужақынова Әлемдік рейтингте көш бастады

Қазақстандық спортшы Әбиба Әбужақынова 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде әлемдік рейтингте бірінші орынға шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ Sports.kz-ке сілтеме жасап.
Әбибаның еншісінде – 5021 ұпай. Екінші орында ресейлік Сабина Гилязова (4738 ұпай), үшінші сатыда италиялық Ассунта Скутто (4727 ұпай) тұр.
Әлемдік рейтингтің топ-15 қатарына тағы үш қазақстандық енді:
- Ғұсман Қырғызбаев (66 келі) – 12-орын;
- Елдос Сметов (60 келі) – 15-орын;
- Абылайхан Жұбаназар (81 келі) – 15-орын.
Айта кетейік, осыған дейін қазақстандық дзюдошылардан әлемдік рейтингтің көшін тек Елдос Сметов пен Галбадрах Отгонцэцэг бастаған болатын.