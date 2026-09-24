Абдурашид Абдуллаев – ушудан Азия ойындарының күміс жүлдегері

24 Қыркүйек 2026, 07:40
АВТОР
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olympic.kz 24 Қыркүйек 2026, 07:40
24 Қыркүйек 2026, 07:40
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Фото: olympic.kz

Қазақстандық спортшы Абдурашид Абдуллаев ушу-саньдадан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында бақ сынады.

Отандасымыз 75 келіге дейінгі салмақта жүлдеге таласты.

Абдурашид финалда Иран өкілі Сохейл Мусавимен кездесіп, қарсыласына жол берді.

Осылайша Абдурашид Абдуллаев Азия ойындарын күміс медальмен аяқтады.

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