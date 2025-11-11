Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Абай облысының бюджеті екі есеге артты

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 12:02
105
Бөлісу:
Нұркен Алишев - архив
Фото: Нұркен Алишев - архив

Абай облысының әлеуметтік-экономикалық даму қарқыны биыл да оң нәтиже көрсетіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2024 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша негізгі салаларда тұрақты өсім тіркелген. Бұл туралы өңір әкімі Берік Уәли Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді.

Әкімнің айтуынша, көлік саласында – 123,4%, байланыс – 106,4%, өңдеу өнеркәсібі – 101,3%, ішкі сауда – 105,9%, ауыл шаруашылығы – 102,8%, ал инвестиция көлемі – 103,1% деңгейінде артқан.

Сонымен қатар биылдың 10 айында облыстан мемлекеттік бюджетке 441,4 млрд теңге көлемінде салық және басқа да міндетті төлемдер түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 137,3% өсім көрсетеді.

Облыс құрылған кезде бюджет көлемі 251,3 млрд теңге болған еді. Қазір ол екі есеге өсіп, биыл 500,9 млрд теңгеге жетті. Оның 45,4%, яғни 227,3 млрд теңгесі әлеуметтік салаға бағытталды, – деді Берік Уәли.

Айта кетейік, өңірде әлеуметтік жобалармен қатар өндірістік және инфрақұрылымдық бағыттағы жұмыстар да жүйелі түрде жүргізіліп келеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Биыл 9 ай ішінде геологиялық барлауға 80 млрд теңге жұмсалған
Келесі жаңалық
Қазақстанда орташа жалақы қаншаға өсті?
Өзгелердің жаңалығы