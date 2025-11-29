Абай облысында ұлттық салт-дәстүрді ұлықтаған салбурын сайысы өтті

Абайдың 180 жылдығына орай ақынның туған жері – Абай ауданының Жидебай қорығы аумағындағы "TauKum" этно ауыл кешенінде бүркітшілер сайысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тартысты бәсекеге еліміздің 9 облысы мен 3 қаласынан 70-ке жуық бүркіт, 14 ителгі мен 15 қаршыға өнер көрсетті. Екі күнге созылған тартысты турнир аясында құмай тазы жарысы да болды.
Жарысқа қатысушылар турнирдің жоғары деңгейде өткенін атап өтті. Мысалы, Қарағанды облысынан келген қатысушы Темірәлі Төлегенұлы өз әсерімен бөлісіп, ұйымдастырушыларға ризашылығын білдірді.
Біз бүгін өтіп жатқан «Абай Салбурыны – 2025» жарысына Қарағанды облысынан 5 бүркітші болып келдік. Жалпы жарыстың ұйымдастырылу деңгейі өте жоғары. Спортшыларға барлық жағдай жасалған. Ұлттық спортымыз дами берсін. Ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін, – деді.
Сондай-ақ Жетісу облысынан келген құсбегі Әзен Шаймардан ұлттық өнердің өркендеп келе жатқанын айтты.
Төл өнеріміз енді бұрынға қарағанда едәуір жоғары деңгейде дамыды. Алғашқы кездерде 10–20 бүркітші үлкен ақсақалдар ғана болған. Қазіргі жағдайда жастарымыз көбейді. Қазақтың төл өнері, төл мұрасы болғаннан кейін бүркітшілік деген өте қасиетті нәрсе, – деді құсбегі.
Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, салт-дәстүрлерімізді дәріптеуге арналған шараның жабылу салтанатына облыс әкімі, республикалық құсбегілік федерациясының президенті Берік Уәли қатысты. Шымкент қаласының мәдени күндері аясында облысымызға келген делегация өкілдері де аймақ басшысымен бірге сайыстың марапаттау рәсімінде болды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында: «Ұлттық болмысымыздан, төл мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізден ажырап қалмау – барлық өркениеттер мидай араласқан аласапыранда жұтылып кетпеудің бірден бір кепілі» – деп жаһандану кезеңінде жұтылу қаупінен сақтайтын ең басты қалқан ұлттық құндылықтар мен озық дәстүріміз екенін айрықша атап өткен болатын. Ұлттық спорт түрлері мен ұлттық ойындар жас ұрпақты ұлттық құндылықтарды сүюге, отансүйгіштік рухпен тәрбиелеуде игі әсерімен, тиімді ықпалын жасап келе жатқаны белгілі. «Абай салбурыны – 2025» республикалық турнирі өз деңгейінде ұйымдастырылып, еліміздің ең үздік құсбегілерін бір алаңға жинады. Бүгін осы додада ерекше өнер көрсеткен жеңімпаздар мен жүлдегерлерді шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның құсбегілік федерациясына, ұйымдастырушыларға, төрешілерге және арнайы келген құрметті қонақтарға Абай облысы атынан алғыс айтамын. Сіздердің еңбектеріңіз бен қолдауларыңыз осы турнирдің жоғары деңгейде өтуіне негіз болды. Абай облысында ұлттық спорт түрлерін дамыту бағытында жүйелі жұмыс жалғасуда. Құсбегілікке қызығушы жас буынның қатары артып, осы саладағы тәжірибелі мамандар саны көбейіп келеді. Бұл халқымыздың рухани мұрасының болашаққа берік негізделіп, сенімді түрде жалғасын тауып келе жатқанын көрсетеді, - деді облыс әкімі.
Бүркітшілер сайысында астаналық Ерасыл Серікбек «Қарашолақ» атты құсымен 1 орынды иеленді. Қаршыға бәсекесінде Жамбыл облысынан келген Берікболсын Бабажан жеңімпаз атанды. Құстың аты – «Қанжар». Ителгі жарысында Бабажан Бақдаулет «Қаракөз» атты құсымен жеңіске жетті. «Құмай тазы» додасында Үржар ауданының қатысушысы Рахат Ақылжанов топ жарды.
Дәстүрлі әнші, жыршы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Елшібаева мен ҚР мәдениет қайраткері Өмірқұл Айниязов өнер көрсетіп, әннен шашу шашты.
Іс-шара барысында Жапонияда өткен ХХV Сурдлимпиада ойындарында дзюдодан қола медаль иеленген Алтынбек Кәкітаевқа Абай ауданы тұрғындары атынан автокөлік, жаттықтырушысына сертификат табыс етілді.