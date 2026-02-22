Абай облысында тасқынға қарсы бақылау жүргізілуде

Көктемгі кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Абай облысында облыс әкімінің орынбасары Серік Төленбергеновтің қатысуымен су тасқыны қаупі бар учаскелер мен гидротехникалық құрылыстарға аэровизуалды тексерілді

Фото: gov/kz

Көктемгі кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Абай облысында облыс әкімінің орынбасары Серік Төленбергеновтің қатысуымен су тасқыны қаупі бар учаскелер мен гидротехникалық құрылыстарға аэровизуалды тексеру жүргізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Инспекцияға ТЖД басшылығы, Ертіс бассейндік инспекциясының өкілдері және "Қазгидромет" мамандары қатысты.

Жұмыс тобы Ертіс пен Уба өзендерінің жай-күйіне, сондай-ақ өңірдегі қар қорының көлеміне егжей-тегжейлі баға берді. Сонымен қатар, талдау жұмыстары Шүлбі ГЭС-і мен басқа да су шаруашылығы нысандарының штаттық режимде жұмыс істеп тұрғанын көрсетті.

блыстағы гидрологиялық жағдай тұрақты деп бағалануда. Жағдай билік пен құтқарушылардың тұрақты бақылауында.

