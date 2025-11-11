Абай облысына 3,5 трлн теңге инвестиция тартылды

Абай облысында инвестициялық белсенділік айтарлықтай артты. Өңір әкімі Берік Уәлидің айтуынша, жыл басынан бері іске асырылып жатқан жобалар саны 29-дан 97-ге дейін өскен, ал тартылған инвестициялар көлемі 2,2 трлн теңгеден 3,5 трлн теңгеге жеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы әкім Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында айтты.
Олардың ішінде 50 жоба Ұлттық цифрлық инвестициялық платформаға енгізілді. Ірі жобалардың бірі — құны 577,5 млрд теңге болатын, ұзындығы 297,5 шақырымды қамтитын “Аягөз – Бақты” теміржол желісінің құрылысы. Қазір 10,5 мың гектар жер резервке қойылды, жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі бекітілген, ал құрылысы 2023 жылы басталды. Осы уақытқа дейін 30 млрд теңге инвестиция салынды. Нысанды 2027 жылдың желтоқсанында пайдалануға беру жоспарланып отыр, – деді Берік Уәли.
Биыл жалпы сомасы 25,9 млрд теңгеге 14 жобаны іске асыру көзделген. Әкімнің айтуынша, өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттыру – Абай облысының тұрақты экономикалық өсімін қамтамасыз етудің басты бағыты.