9,4 млн адам жұмыспен қамтылған: Қазақстанның еңбек нарығы қай бағытта дамып келеді?
2026 жылы еңбек саясатының жаңа бағыты ретінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектке ерекше назар аударылуда.
Қазақстанның еңбек нарығы соңғы жылдары айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Цифрландырудың жеделдеуі, жасанды интеллект технологияларының енгізілуі, демографиялық өсім және экономиканың жаңа секторларының қалыптасуы жұмыспен қамту саясатына тың талаптар қойып отыр. Мемлекет үшін негізгі міндет енді тек жұмыс орындарын көбейту емес, сапалы, тұрақты және өнімді жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге бағытталуда.
2026 жылдың алғашқы жартыжылдығы еңбек нарығындағы тұрақтылық сақталғанын көрсеткенімен, құрылымдық мәселелердің әлі де өзекті екенін аңғартады.
Еңбек нарығының қазіргі көрінісі
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың І тоқсанында Қазақстандағы жұмыс күшінің саны 9 млн 838,1 мың адамды құрады. Оның ішінде 9 млн 392 мың адам жұмыспен қамтылған, ал 446 мың адам жұмыссыз ретінде тіркелді. Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) әдістемесі бойынша есептелетін жұмыссыздық деңгейі 4,5%-ды құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай өзгерген жоқ және еңбек нарығының жалпы тұрақтылығын көрсетеді.
Алайда жұмыссыздық деңгейінің тұрақты болуы еңбек нарығында түйткілдердің жоқ екенін білдірмейді. Сарапшылардың пікірінше, бүгінгі таңда негізгі мәселе жұмыс орындарының саны емес, олардың сапасы, еңбек өнімділігі және азаматтардың кәсіби біліктілігіне сай келуі болып отыр. Экономика құрылымы өзгерген сайын еңбек нарығына қойылатын талаптар да күшейіп келеді. Цифрландыру, автоматтандыру және жасанды интеллект технологияларының қарқынды дамуы бірқатар дәстүрлі кәсіптердің трансформациялануына әсер етіп, жаңа мамандықтарға сұранысты арттыруда.
Жұмыспен қамтылғандардың құрылымына көз жүгіртсек, жалдамалы қызметкерлердің саны 7 млн 292 мың адамды немесе барлық жұмыспен қамтылғандардың 77,6%-ын құрады. Ал өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың саны 2 млн 100 мың адамға жетіп, олардың үлесі 22,4% болды.
Жалдамалы жұмыспен қамтудың басым болуы – еңбек қатынастарының біртіндеп формалданып келе жатқанын білдіретін оң үрдіс. Өйткені ресми еңбек шартымен жұмыс істейтін азаматтар әлеуметтік сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, зейнетақы аударымдары және еңбек құқықтарын қорғау жүйесіне толыққанды қатысады. Бұл олардың әлеуметтік қорғалу деңгейін арттырып, еңбек нарығының тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Сонымен бірге өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жоғары үлесі әлі де өзекті мәселе болып қала береді. Бұл санатқа жеке кәсіпкерлермен қатар тұрақты табысы жоқ, маусымдық немесе бейресми еңбекпен айналысатын азаматтар да кіреді. Олардың бір бөлігі әлеуметтік қорғау жүйесімен толық қамтылмағандықтан, еңбек өнімділігі, табыс тұрақтылығы және кәсіби даму мүмкіндіктері бойынша белгілі бір тәуекелдер сақталады. Сондықтан өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды өнімді кәсіпкерлікке тарту, оларды ресми секторға көшіру және цифрлық платформалар арқылы заңдастыру мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі болып отыр.
Еңбек нарығының салалық құрылымы да экономиканың даму үрдістерін айқын көрсетеді. Жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі сауда, білім беру, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс және денсаулық сақтау салаларында еңбек етеді. Соңғы жылдары ақпараттық технологиялар, логистика, электрондық коммерция, қаржы технологиялары және жасанды интеллектке негізделген қызметтердің дамуына байланысты жаңа жұмыс орындары көбейіп келеді. Бұл еңбек ресурстарының дәстүрлі секторлардан жоғары технологиялық салаларға біртіндеп ауысып жатқанын көрсетеді.
Жалпы алғанда, статистикалық деректер Қазақстан еңбек нарығының салыстырмалы түрде тұрақты екенін көрсеткенімен, оның алдында жаңа міндеттер тұр. Ең бастысы – жұмыс орындарының санын көбейтумен қатар, олардың сапасын арттыру, еңбек өнімділігін көтеру, жоғары білікті кадрлар даярлау және азаматтардың заманауи экономика талаптарына бейімделуіне жағдай жасау. Алдағы жылдары еңбек нарығының тиімділігі дәл осы факторларға байланысты болмақ.
Мемлекеттік қолдау қалай жүзеге асырылуда?
2026 жылдың бірінші жартыжылдығында жұмыспен қамту саясаты мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болды.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сәйкес, биылғы жылы жұмыспен қамтудың жылдық жоспары 548 мың адамды қамтиды. Ал алғашқы алты айдың қорытындысында 250 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды, бұл жоспардың 46 пайызына тең.
Сонымен қатар жұмыспен қамтудың белсенді шаралары арқылы 245 мыңнан астам азамат мемлекеттік қолдау алды. Олардың қатарында жұмыссыздарды оқыту, қайта даярлау, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар және кәсіпкерлікті дамыту бағдарламалары бар.
Бұл көрсеткіштер еңбек нарығында мемлекеттік араласудың әлі де маңызды рөл атқаратынын көрсетеді.
Жастардың жұмыспен қамтылуы – басты басымдықтардың бірі
Қазақстандағы еңбек нарығының маңызды мәселелерінің бірі – жастарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету.
Ресми статистикаға сәйкес, 15–34 жас аралығындағы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 3 пайызды құрады. Бұл жалпы жұмыссыздық деңгейінен төмен болғанымен, еңбек нарығына алғаш рет шығатын жастар үшін тәжірибе мен кәсіби дағдылардың жеткіліксіздігі өзекті мәселе болып отыр.
Сарапшылардың пікірінше, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар жылдам өзгеруде. Сондықтан жоғары оқу орындары мен колледждердің білім беру бағдарламаларын нақты экономиканың қажеттіліктерімен үйлестіру маңызды.
Жасанды интеллект еңбек нарығын өзгертуде
2026 жылы еңбек саясатының жаңа бағыты ретінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектке ерекше назар аударылуда.
Еңбек министрлігі мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде жасанды интеллект элементтерін енгізуді бастады. Бұл азаматтарға қызмет көрсетудің жылдамдығын, дәлдігін және атаулылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар әлеуметтік төлемдерді автоматты түрде тағайындау жүйесі енгізіліп, мемлекеттік қызметтердің бірқатарының мерзімі бір күнге дейін қысқарды.
Бұл өзгерістер мемлекеттік басқаруды жеңілдетіп қана қоймай, еңбек нарығының цифрлық экожүйесін қалыптастыруға негіз болады.
Еңбек құқықтарын қорғау күшейіп келеді
Жұмыспен қамту көрсеткіштерімен қатар еңбек жағдайының қауіпсіздігі де маңызды.
2026 жылдың алғашқы алты айында мемлекеттік еңбек инспекторлары 3 607 тексеру жүргізіп, 4 мыңнан астам еңбек заңнамасының бұзылуын анықтады. Нәтижесінде жұмыс берушілерге 2,3 мыңнан астам міндетті нұсқама беріліп, әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданды. Тексеру саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 22,6 пайызға артқан.
Бұл еңбек қауіпсіздігі мәселесінің өзектілігін көрсетеді. Соңғы уақытта өндірістік жарақаттар мен құрылыс саласындағы қайғылы оқиғалар еңбек қауіпсіздігін күшейту қажеттігін тағы бір мәрте дәлелдеп отыр.
Өңірлердегі теңгерімсіздік сақталуда
Ресми жұмыссыздық деңгейі төмен болғанымен, өңірлер арасында еңбек нарығының айырмашылығы айқын байқалады.
Ірі қалаларда ақпараттық технологиялар, қаржы, білім беру және қызмет көрсету салаларында жаңа жұмыс орындары көбірек ашылып жатса, ауылдық жерлерде еңбек нарығы негізінен ауыл шаруашылығы мен шағын кәсіпкерлікке тәуелді.
Сонымен бірге жұмыс күші артық өңірлерден өндірістік аймақтарға ерікті көшіру бағдарламалары жалғасып келеді. Бұл еңбек ресурстарының теңгерімін сақтауға мүмкіндік береді.
Сапалы жұмыс орны – басты міндет
Бүгінде еңбек нарығындағы басты мәселе жұмыс орындарының саны емес, олардың сапасы. Экономикалық өсімнің тұрақтылығы азаматтардың жай ғана жұмыспен қамтылуына емес, лайықты еңбек жағдайымен қамтамасыз етілуіне тікелей байланысты. Жоғары жалақы, әлеуметтік кепілдіктер, қауіпсіз еңбек ортасы, тұрақты еңбек шарты, кәсіби біліктілікті арттыру және мансаптық өсу мүмкіндіктері бар жұмыс орындары еңбек өнімділігін арттырып қана қоймай, халықтың әл-ауқатын жақсартуға да ықпал етеді. Сондықтан бүгінде мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі – өнімді және сапалы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда өнімді жұмыспен қамтуды арттырудың негізгі тетіктерінің бірі – жоғары қосылған құны бар өндірістерді дамыту. Ол үшін өңдеу өнеркәсібін жаңғырту, ақпараттық технологиялар секторын кеңейту, цифрлық экономиканы дамыту, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға инвестиция тарту, сондай-ақ инновациялық кәсіпкерлікті қолдау маңызды. Мұндай салаларда құрылатын жұмыс орындары жоғары біліктілікті талап етеді және қызметкерлердің табысы мен еңбек өнімділігі де жоғары болады.
Сонымен қатар еңбек нарығы мен білім беру жүйесі арасындағы байланысты күшейту өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Кәсіптік және техникалық білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің нақты сұранысына барынша бейімделуі қажет. Қазіргі таңда жұмыс берушілер дипломнан гөрі практикалық тәжірибеге, цифрлық сауаттылыққа, шет тілдерін меңгеруге, аналитикалық ойлау қабілетіне және жаңа технологиялармен жұмыс істей алу дағдыларына көбірек мән береді. Сондықтан өмір бойы білім алу (lifelong learning) қағидаты еңбек нарығының маңызды талаптарының біріне айналып келеді.
Қандай тәуекелдер бар?
Алдағы жылдары Қазақстанның еңбек нарығына ықпал ететін бірнеше маңызды фактор бар. Ең алдымен, еңбекке қабілетті жастар санының артуы жұмыс орындарына деген сұранысты күшейтеді. Егер экономикада жеткілікті көлемде сапалы жұмыс орындары құрылмаса, жастар арасындағы жұмыссыздық тәуекелі сақталуы мүмкін.
Екінші маңызды фактор – автоматтандыру мен жасанды интеллект технологияларының қарқынды дамуы. Сарапшылардың бағалауынша, қайталанатын операцияларға негізделген бірқатар кәсіптер біртіндеп трансформацияланып, олардың орнына цифрлық технологияларды меңгерген мамандарға сұраныс артады. Бұл жұмыс күшінен үнемі жаңа білім алып, кәсіби біліктілігін жаңартып отыруды талап етеді.
Сонымен қатар цифрлық экономика, жасыл энергетика, киберқауіпсіздік, деректерді талдау, робототехника және жасанды интеллект бағыттарында мүлде жаңа кәсіптер қалыптасып келеді. Керісінше, кейбір дәстүрлі мамандықтарға сұраныс біртіндеп қысқаруы ықтимал. Бұл еңбек нарығының құрылымын өзгертетін ұзақмерзімді үрдістердің бірі.
Тағы бір маңызды фактор – климаттық өзгерістер мен экономиканың «жасыл» даму моделіне көшуі. Энергетика, ауыл шаруашылығы, құрылыс және көлік салаларында жаңа экологиялық талаптардың енгізілуі кәсіпорындардың жұмыс тәсілін өзгертеді және қызметкерлерден жаңа кәсіби құзыреттерді талап етеді.
Осы өзгерістердің барлығы еңбек нарығының икемділігін арттыруды, азаматтарды қайта даярлау жүйесін жетілдіруді және жаңа дағдыларды үздіксіз меңгеруге жағдай жасауды талап етеді. Болашақта елдің бәсекеге қабілеттілігі жұмыс күшінің санына ғана емес, оның білім деңгейі, кәсіби құзыреті және өзгермелі экономикалық жағдайларға бейімделу қабілетіне тікелей байланысты болмақ.
2026 жылдың алғашқы жартыжылдығы Қазақстан еңбек нарығының тұрақты дамып келе жатқанын көрсетті. Жұмыссыздық деңгейі 4,5 пайыз шамасында сақталып, 250 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды, ал 245 мыңнан астам азамат жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен қамтылды.
Сонымен бірге еңбек нарығы жаңа кезеңге қадам басты. Ендігі басымдық – тек жұмыс орындарын көбейту емес, өнімділігі жоғары, қауіпсіз әрі лайықты еңбекақы төленетін сапалы жұмыспен қамтуды қалыптастыру. Цифрлық технологиялар, жасанды интеллект, кәсіби білім беру мен еңбек қауіпсіздігін жетілдіру осы мақсатқа жетудің негізгі құралдарына айналмақ.
Қазақстанның ұзақ мерзімді экономикалық бәсекеге қабілеттілігі де дәл осы еңбек нарығының сапасына, адами капиталдың деңгейіне және әр азаматтың өз әлеуетін толық жүзеге асыру мүмкіндігіне тікелей байланысты.
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