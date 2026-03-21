92,21% қолдау: Президент референдумға белсенді қатысқан Түркістан жұртшылығына ризашылығын білдірді
Президент Түркістан жұртшылығы әрқашан елдік істен сырт қалмайтынын айтты.
Қасым-Жомарт Тоқаев референдумға қатысып, мемлекетіміздің тағдырына бей-жай қарамаған бүкіл ел азаматтарына шынайы ризашылығын білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Референдумға жұртшылық өте белсенді қатысты, бұл да қуанарлық жағдай. Осы сайлау науқаны ырысты ынтымағымызды паш етті. Бұл да өте маңызды үдеріс. Өйткені біз азаматтарымыздың отаншылдық рухын айқын сезіндік. Түркістан жұртшылығы әрдайым елдік істен сырт қалмай, жүргізіліп жатқан реформаларды жаппай қолдап келеді. Бұл жолы да сіздер ауызбіршіліктің озық үлгісін айқын көрсеттіңіздер, - деді Мемлекет басшысы.
Сондай-ақ Түркістан – Ата Заңды қолдаған ең белсенді облыстардың алдында болғанын атап өтті.
Түркістан референдумда Ата заңды қолдаған ең белсенді облыстардың қатарында тұр. Дауыс берген жұртшылықтың 92,21 пайызы жаңа Конституцияны қолдады. Баршаңызға рақмет! Киелі Түркістанда мемлекетіміздің тағдырына бей-жай қарамаған бүкіл ел азаматтарына шынайы ризашылығымды білдіремін, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
