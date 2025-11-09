Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

9 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:46
193
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz дерегіне сәйкес, Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар мынадай:

  • доллар: сатып алу – 526,53 теңге, сату – 528,36 теңге;
  • еуро: сатып алу – 606,69 теңге, сату – 611,13 теңге;
  • рубль – 6,43–6,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Астанада:

  • долларды 523,50 теңгемен сатып алып, 530,50 теңгемен сатады;
  • еуро: сатып алу – 603,50 теңге, сату – 613,50 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,52 теңге.

Шымкентте:

  • долларды 526,20 теңгемен сатып алып, 528,20 теңгемен сатады;
  • еуро: сатып алу – 605,33 теңге, сату – 610,14 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге.

Демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар: 

  • 1 доллар – 526,02 теңге, 
  • 1 еуро – 607,55 теңге, 
  • 1 рубль – 6,5 теңге.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жерде магниттік дауыл басталды
Келесі жаңалық
Филиппинде тайфуннан қаза болғандар саны 204 адамға жетті
Өзгелердің жаңалығы