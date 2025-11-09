9 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу – 526,53 теңге, сату – 528,36 теңге;
- еуро: сатып алу – 606,69 теңге, сату – 611,13 теңге;
- рубль – 6,43–6,54 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанада:
- долларды 523,50 теңгемен сатып алып, 530,50 теңгемен сатады;
- еуро: сатып алу – 603,50 теңге, сату – 613,50 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,52 теңге.
Шымкентте:
- долларды 526,20 теңгемен сатып алып, 528,20 теңгемен сатады;
- еуро: сатып алу – 605,33 теңге, сату – 610,14 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар:
- 1 доллар – 526,02 теңге,
- 1 еуро – 607,55 теңге,
- 1 рубль – 6,5 теңге.
Оқи отырыңыз: