9 наурызға арналған валюта бағамы жарияланды

Шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр?

Бүгiн 2026, 09:25
АВТОР
Бүгiн 2026, 09:25
Бүгiн 2026, 09:25
142
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бойынша орташа бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сүйенсек, қазіргі уақытта Алматы қаласындағы айырбастау пункттерінде орташа бағам мынадай:

  • доллар: сатып алу – 493,51 теңге, сату – 495,91 теңге;
  • еуро: сатып алу – 572,87 теңге, сату – 578,02 теңге;
  • рубль: 6,23–6,37 теңге аралығында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • долларды 492,00 теңгеден сатып алып, 498,95 теңгеден сатады;
  • еуро: сатып алу – 568,95 теңге, сату – 578,95 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,45 теңге.

Шымкентте:

  • долларды 493,41 теңгеден сатып алып, 495,53 теңгеден сатады;
  • еуро: сатып алу – 572,62 теңге, сату – 577,91 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,27 теңге, сату – 6,34 теңге.

Ал бүгінгі күнге белгіленген ресми валюта бағамы мынадай:

  • 1 доллар – 493,85 теңге,
  • 1 еуро – 571,78 теңге,
  • 1 рубль – 6,25 теңге.

