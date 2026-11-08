8 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды

8 қарашадағы мәлімет бойынша, Астанада доллар 453 теңгеден, Алматыда 451 теңгеден, ал Шымкентте 451 теңгеден сатылып жатыр. Еуро мен рубльдің бағамы да қалаларға қарай өзгеріп отыр.

8 Қараша 2026, 10:18
АВТОР
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©BAQ.KZ 8 Қараша 2026, 10:18
8 Қараша 2026, 10:18
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Фото: ©BAQ.KZ

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарын сатып алу және сату бағамы жарияланды.

Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Қазақстан бойынша орташа валюта бағамы төмендегідей.

Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:

  • Доллар: сатып алу – 446 теңге, сату – 453 теңге;

  • Еуро: сатып алу – 499 теңге, сату – 509 теңге;

  • Рубль: сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.

Алматы қаласындағы айырбастау пункттерінде:

  • Доллар: сатып алу – 444 теңге, сату – 451 теңге;

  • Еуро: сатып алу – 495 теңге, сату – 505 теңге;

  • Рубль: 5,21–5,3 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкент қаласындағы айырбастау пункттерінде:

  • Доллар: сатып алу – 449 теңге, сату – 451 теңге;

  • Еуро: сатып алу – 501 теңге, сату – 505 теңге;

  • Рубль: сатып алу – 5,2 теңге, сату – 5,27 теңге.

Ал ресми валюта бағамы бойынша 1 доллар – 447,22 теңге, 1 еуро – 500,18 теңге, 1 рубль 5,46 теңге болды.

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