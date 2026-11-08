8 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды
8 қарашадағы мәлімет бойынша, Астанада доллар 453 теңгеден, Алматыда 451 теңгеден, ал Шымкентте 451 теңгеден сатылып жатыр. Еуро мен рубльдің бағамы да қалаларға қарай өзгеріп отыр.
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарын сатып алу және сату бағамы жарияланды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Қазақстан бойынша орташа валюта бағамы төмендегідей.
Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:
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Доллар: сатып алу – 446 теңге, сату – 453 теңге;
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Еуро: сатып алу – 499 теңге, сату – 509 теңге;
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Рубль: сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.
Алматы қаласындағы айырбастау пункттерінде:
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Доллар: сатып алу – 444 теңге, сату – 451 теңге;
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Еуро: сатып алу – 495 теңге, сату – 505 теңге;
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Рубль: 5,21–5,3 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкент қаласындағы айырбастау пункттерінде:
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Доллар: сатып алу – 449 теңге, сату – 451 теңге;
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Еуро: сатып алу – 501 теңге, сату – 505 теңге;
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Рубль: сатып алу – 5,2 теңге, сату – 5,27 теңге.
Ал ресми валюта бағамы бойынша 1 доллар – 447,22 теңге, 1 еуро – 500,18 теңге, 1 рубль 5,46 теңге болды.
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