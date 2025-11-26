78 адамды "жұмысқа орналастырып", 50 млн теңге жымқырғандар сотталды

Түркістан қаласында жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалақысын субсидиялауға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Еңбек мобильділігі орталығының» бұрынғы директоры, «Жұмыс берушілерді қолдау» бөлімінің қызметкері, сондай-ақ бірқатар коммерциялық ұйымдардың басшылары азаматтарды субсидияланатын жұмыс орындарына жалған рәсімдеу арқылы бюджет қаражатын заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.
Орталық қызметкері кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңбаларын пайдаланып, мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін өтінімдер берген. Өтінімдерде жалған лауазымдар көрсетілген. Олар мақұлданғаннан кейін, еңбек міндеттерін іс жүзінде орындамаған азаматтарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар рәсімделген.
Кәсіпкерлер өздерінің таныстары мен туыстарын тартып, мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысады деген желеумен банктік шот ашуды ұсынған — шын мәнінде, бұл шоттар жалған қызметкерлерге төлем жасау үшін пайдаланылған.
Ай сайын жүйеге жалған жұмыс уақытын есепке алу табельдері енгізілген. Осы құжаттар негізінде қаражат «жұмысшылардың» шоттарына аударылып отырған. Алынған қаражат кәсіпкерлермен қолма-қол ақшаға айналдырылып, бөлім қызметкеріне берілген, кейін ол қаражатты схемаға қатысушылар арасында бөлген.
Нәтижесінде 78 адам жалған еңбекке орналастырылған. Мемлекетке келтірілген залал 49 млн теңгеден асты.
Соттың үкімімен үш кінәліге 4 жыл 6 айдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Екі кәсіпкерге 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы белгіленді.
Сонымен қатар, мемлекетке келтірілген залал сотталушылар тарапынан толық көлемде өтелді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.