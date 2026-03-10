7 жасар қыз Грузиядан елге қайтарылды

Баланы елге қайтару шаралары алты ай бойы жүргізілген.

Бүгiн 2026, 14:16
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 14:16
Бүгiн 2026, 14:16
151
Фото: ©BAQ.KZ архиві

ҚР Оқу-ағарту министрлігі мен Қазақстанның Грузиядағы Елшілігінің бірлескен жұмысы нәтижесінде 7 жастағы Қазақстан азаматы - қыз бала елге қайтарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Баланы елге қайтару шаралары алты ай бойы жүргізілді. Осы кезеңде тиісті мемлекеттік органдар арасында келіссөздер өтіп, грузин тарапының құзырлы мекемелерімен байланыс орнатылды. Қажетті құжаттар рәсімделіп, барлық рәсімдер заңнамаға сәйкес жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта қыз бала қауіпсіз жағдайда, оған психологиялық қолдау көрсетілуде. Сондай-ақ, бүгінде баланың мүддесі ескеріліп, заңнама талаптарына сәйкес оны отбасына орналастыру мәселесі қарастырылуда, - деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі. 

Баланың құқықтарын, қауіпсіздігін және жеке өмірінің құпиялығын қорғау мақсатында оның дербес деректері мен оқиғаға қатысты өзге де мәліметтер жария етілмейді.

Еске сала кетейік, әрбір баланың құқығы мен заңды мүддесі ел ішінде де, шетелде де мемлекеттің қорғауында.

Ең оқылған:

Наверх