7 қыркүйекке арналған валюта бағасы жарияланды

Алматы мен Астананың айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz-тің дерегінше, Алматыдағы орташа бағам:
- АҚШ доллары: сатып алу – 538,48 теңге, сату – 540,63 теңге;
- Еуро: сатып алу – 628,49 теңге, сату – 633,29 теңге;
- Ресей рублі – 6,49–6,60 теңге аралығында.
Астанада:
- АҚШ доллары: сатып алу – 535,05 теңге, сату – 540,00 теңге;
- Еуро: сатып алу – 623,97 теңге, сату – 633,93 теңге;
- Ресей рублі: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,65 теңге.
Шымкентте:
- АҚШ доллары: сатып алу – 536,60 теңге, сату – 539,65 теңге;
- Еуро: сатып алу – 625,90 теңге, сату – 630,30 теңге;
- Ресей рублі: сатып алу – 6,56 теңге, сату – 6,63 теңге.
Ұлттық Банктің демалыс күндеріне арналған ресми бағамы: 1 доллар – 537,91 теңге, 1 еуро – 628,87 теңге, 1 рубль – 6,6 теңге.