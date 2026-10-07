7 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
7 Қазан 2026, 01:22
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7 Қазан 2026, 01:227 Қазан 2026, 01:22
150Фото: i
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 7 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 453.65 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 509.99 (Еуро)
TRY / KZT – 9.22 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.53 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 600.86 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.66 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.31 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.11 (Украин гривнаcы)
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