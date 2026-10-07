7 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

7 Қазан 2026, 01:22
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i 7 Қазан 2026, 01:22
7 Қазан 2026, 01:22
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Фото: i
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 7 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 453.65  (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 509.99 (Еуро)

TRY / KZT – 9.22 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.53  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 600.86 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.66 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.31 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 10.11  (Украин гривнаcы)

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