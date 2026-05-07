7 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды

Айырбастау пункттеріндегі доллар мен еуро бағамы жаңарды.

©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:

  • доллар: сатып алу – 460,04 теңге, сату – 466,96 теңге;
  • еуро: сатып алу – 538,00 теңге, сату – 548,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,95 теңге, сату – 6,25 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 463,52 теңге, сату – 465,79 теңге;
  • еуро: сатып алу – 542,94 теңге, сату – 548,35 теңге;
  • рубль 5,99–6,11 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 464,16 теңге, сату – 466,18 теңге;
  • еуро: сатып алу – 542,82 теңге, сату – 547,18 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,02 теңге, сату – 6,08 теңге.

Бүгінгі ресми валюта бағамдары мынадай:

  • 1 доллар – 463,41 теңге,
  • 1 еуро – 546,27 теңге,
  • 1 рубль – 6,18 теңге.

