655 мың грант, 267 жатақхана: Қазақстанда жоғары білім беру саласы 7 жылда қалай өзгерді?
267 студенттік жатақхана пайдалануға беріліп, орын тапшылығы айтарлықтай азайды
Білім беру гранттарына 1,5 трлн теңге бөлінді
Соңғы жеті жылда елімізде жоғары оқу орындарында білім алуға 655 680 мемлекеттік грант бөлінді. Оларды қаржыландыруға жалпы 1,5 трлн теңге бағытталды.
Мемлекеттік білім беру гранты талапкерлерге бюджет есебінен жоғары білім алуға мүмкіндік беріп қана қоймай, елдің кадрлық әлеуетін қалыптастыруға ықпал етеді. Мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында экономика, әлеуметтік сала, білім беру, ғылым және басқа да стратегиялық маңызды бағыттар бойынша мамандар даярланып жатыр.
Білім беру гранттарының көбеюі оқу ақысын төлеуге қаржылық мүмкіндігі шектеулі отбасылар үшін ерекше маңызды. Бұл жастардың отбасының материалдық жағдайына қарамастан жоғары білім алуына жол ашады.
Ендігі міндет – грант санын көбейтумен қатар бөлінген қаражаттың тиімділігін арттыру. Атап айтқанда, мамандар даярлауды еңбек нарығының сұранысына бейімдеу, білім беру бағдарламаларының сапасын жақсарту және түлектердің жұмысқа орналасуына жағдай жасау маңызды.
Студенттердің шәкіртақысы 2,5 есе өсті
Соңғы жеті жылда студенттерді, магистранттар мен докторанттарды қаржылай қолдау көлемі де артты.
2019 жылы студенттердің базалық шәкіртақысы 20 949 теңге болса, бүгінде 52 372 теңгеге жетті. Осылайша, жеті жылда студенттердің шәкіртақысы 2,5 есе өсті.
Қазіргі таңда шәкіртақы мөлшері:
бакалавриат студенттеріне – 52 372 теңге;
педагогикалық бағытта білім алатын студенттерге – 84 000 теңге;
магистранттарға – 117 098 теңге;
докторанттарға – 262 500 теңге.
Педагогикалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге жоғары шәкіртақы тағайындау болашақ мұғалімдерді қолдауға және осы мамандықтардың тартымдылығын арттыруға бағытталған.
Магистранттар мен докторанттарға төленетін шәкіртақының өсуі де ғылыми кадрларды даярлауға және жас зерттеушілерді қолдауға мүмкіндік береді.
Жоғары білімнің қолжетімділігі тек грант санымен өлшенбейді. Студенттердің баспана, тамақтану, жол жүру және күнделікті қажеттіліктеріне жұмсайтын шығындары да бар. Осы тұрғыдан алғанда, шәкіртақының өсуі білім алушылардың қаржылық жүктемесін жеңілдетуге ықпал етеді.
Жатақхана тапшылығы 82 мыңнан 5,2 мың орынға дейін азайды
Соңғы жеті жылда Қазақстанда 66 104 орынға арналған 267 студенттік жатақхана ашылды. Нәтижесінде жатақханадағы орын тапшылығы 82 мыңнан 5,2 мыңға дейін қысқарды.
Бірнеше жыл бұрын жатақхана тапшылығы жоғары білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі болған еді. Әсіресе өңірлерден ірі қалаларға білім алуға келген студенттер баспана мәселесіне жиі тап болатын.
Студент мемлекеттік грант иеленгенімен, басқа қалада пәтер жалдау шығыны отбасы бюджетіне салмақ түсіруі мүмкін. Сондықтан жаңа жатақханалардың ашылуы жоғары білімнің қолжетімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады.
Жеті жыл ішінде жатақханадағы орын тапшылығы 76,8 мыңға қысқарған. Жаңа жатақханалардың пайдалануға берілуі өңірлерден келген жастарға қолайлы жағдай жасап, олардың отбасыларының қаржылық жүктемесін азайтуға мүмкіндік берді.
Дегенмен жатақхана мәселесі толық шешілген жоқ. Елімізде әлі де 5,2 мың орын жетіспейді. Алдағы уақытта сұраныс жоғары қалалар мен жоғары оқу орындарында бұл мәселені шешу қажет.
Сонымен қатар жатақханадағы орын санын көбейтумен шектелмей, студенттердің тұруына, білім алуына және демалуына қолайлы жағдай жасау маңызды. Жалпы соңғы жеті жылда жоғары білім беру саласындағы мемлекеттік қолдау үш негізгі бағытты қамтыды: білім беру гранттарының санын көбейту, шәкіртақы мөлшерін арттыру және студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету. Алдағы кезеңде білім сапасын жақсарту, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау және түлектердің еңбек нарығындағы сұранысын арттыру маңызды міндет болып қала береді.
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