6 мамырда бірнеше өңірде жаңбыр жауып, кей аймаққа бұршақ түсуі мүмкін
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамына сәйкес, еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал батыс пен солтүстік-батыс өңірлерде қатты жауын-шашын болады.
2026 жылғы 6 мамырда Қазақстан аумағының басым бөлігінде циклон жүріп, атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сонымен қатар, батыс, солтүстік-батыс және солтүстік аймақтарда бұршақ түсіп, қатты жел тұрады және тұман болады деп болжанады.
Республиканың шығысында ғана антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Сондай-ақ еліміздің басым бөлігінде жел екпін алып, оңтүстікте шаңды дауыл тұруы мүмкін.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында үсік жүріп, сынап бағаны -1°C-ге дейін төмендейді деп болжанады, – деп мәлімдеді "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі.
Сондай-ақ бірқатар өңірлерде: Қызылорда облысында, Түркістан өңірінің оңтүстігінде, Жамбыл, Алматы, Жетісу облыстарының жекелеген аудандарында, Ақтөбе, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау облыстарында, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облыстарында өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.
Жетісу облысының оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
