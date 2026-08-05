5 тамызға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
5 Тамыз 2026, 06:15
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5 Тамыз 2026, 06:155 Тамыз 2026, 06:15
132Фото: unsplash.com
USD / KZT – 471.98 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 543.39 (Еуро)
TRY / KZT – 9.92 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.40 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 128.50 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT – 69.89 (Қытай юані)
UAH / KZT – 10.56 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT – 5.82 (Ресей рублі)
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