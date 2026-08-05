5 тамызға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

5 Тамыз 2026, 06:15
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unsplash.com 5 Тамыз 2026, 06:15
5 Тамыз 2026, 06:15
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

USD / KZT – 471.98 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 543.39 (Еуро)

TRY / KZT – 9.92 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.40 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 128.50 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT – 69.89 (Қытай юані)

UAH / KZT – 10.56 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT – 5.82 (Ресей рублі)

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