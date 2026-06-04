5 маусымға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Кеше 2026, 23:54
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Кеше 2026, 23:54Кеше 2026, 23:54
153Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 5 маусымға валюта бағамы:
USD / KZT — 485.34 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 564.45 (Еуро)
RUB / KZT — 6.53 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.65 (Қытай юані)
GBP / KZT — 652.39 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 132.16 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.55 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.56 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.94 (Украин гривнаcы)
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