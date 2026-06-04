5 маусымға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Кеше 2026, 23:54
АВТОР
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unsplash.com Кеше 2026, 23:54
Кеше 2026, 23:54
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 5 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 485.34 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 564.45  (Еуро)

RUB / KZT — 6.53 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 71.65 (Қытай юані)

GBP / KZT — 652.39 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 132.16  (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.55 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.56  (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.94 (Украин гривнаcы)

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