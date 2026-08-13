+44°С ыстық: Синоптиктер Қазақстанның бірнеше өңірінде дауылды ескерту жариялады
Синоптиктер Қазақстанның бірнеше өңірінде 14 тамызға дауылды ескерту жариялады.
Бірқатар облыста ауа температурасы 40-44 градусқа дейін көтеріледі, ал кейбір аудандарда төтенше өрт қаупі сақталады.
Қай өғңрде ең ыстық ауа райы сақталады?
Синоптиктердің болжамынша, 40-41°C-қа дейінгі өте аптап ыстық:
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Алматы облысының солтүстігінде;
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Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында;
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Қарағанды облысының оңтүстігінде;
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Ұлытау облысында;
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Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
Ең жоғары температура Түркістан облысында тіркеліп, ауа райы 40-44°C-қа дейін ысиды.
Шымкентте күндіз 40-42°C, ал Түркістанда 40-43°C ыстық болады деп болжануда.
Төтенше өрт қаупі сақталады
14 тамызда Түркістан облысында, сондай-ақ Шымкент және Түркістан қалаларында төтенше өрт қаупі сақталады.
Осы өңірлердің тұрғындары мен қонақтарына қауіпсіздік шараларын сақтау, күндізгі уақытта күн астында ұзақ жүрмеу және табиғатта ашық от жақпау ұсынылады.
Бұған дейін Қазгидромет тамызда құрғақшылық күтілетін өңірлерді атады.
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