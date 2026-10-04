4 қазанда Қазақстанның екі қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады
Синоптиктердің мәліметінше, ҚМЖ кезінде желсіздік, әлсіз жел, тұман және инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер етеді.
4 Қазан 2026, 07:47
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4 Қазан 2026, 07:474 Қазан 2026, 07:47
315Фото: pixabay
4 қазанда Алматы мен Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
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