4 маусымға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 00:49
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unsplash.com Бүгiн 2026, 00:49
Бүгiн 2026, 00:49
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 4 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 489.31 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 568.33 (Еуро)

RUB / KZT — 6.63 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 72.28 (Қытай юані)

GBP / KZT — 658.07 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 133.23 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.60 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.65  (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 11.04  (Украин гривнаcы)

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