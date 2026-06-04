4 маусымға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 00:49
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Бүгiн 2026, 00:49Бүгiн 2026, 00:49
145Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 4 маусымға валюта бағамы:
USD / KZT — 489.31 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 568.33 (Еуро)
RUB / KZT — 6.63 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 72.28 (Қытай юані)
GBP / KZT — 658.07 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 133.23 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.60 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.65 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 11.04 (Украин гривнаcы)
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