"4" алып жүрген жалғыз сен бе?": Әкесі мен қызының әңгімесі жүректі елжіретті

Әлеуметтік желіде әкесі мен мектептен келген қызының сөйлескен сәтінің видеосы тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үйге келсем, қызым жылап жүр. Жүрегім сол, әкесінің жүрегін ауыртып, – дейді әкесі қызын дүкенге апара жатып.
Содан кейін ол қызынан анасының не үшін ұрысқанын сұрайды.
Мама ұрысты ма? Не деп ұрысты? 4 алдың деп па? Жалғыз сен бе 4 алып жүрген? Күнде-күнде 5-ті қайдан аласың? Қазақ тілінен 5 алдың ба? Әдебиеттен 4 алып қалдың ба? Ештеңе етпейді. 4 деген – 4 зат, 5 деген – 5 зат, – деп жұбатады әкесі қызын.
Ер адам дүкенге кірген соң баласын қалаған затын алуға жібереді.
Балмұздақ ал, шоколад ал. Алып ал бәрін. Қазір мамаға өзім айтып, сөйлесемін онымен. Қайтеді, бір күн 4 алды деп, – дейді видео авторы.