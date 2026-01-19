300 мың теңге, баспана: Қандастарға биыл қандай қолдау көрсетіледі?

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылға арналған қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасы 8 278 адам болып бекітілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Квота Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындаған өңірлерге халықты оңтайлы қоныстандыру мақсатында белгіленген.
Қандастар үшін бөлінген квота:
- Павлодар облысы – 977 адам
- Ақмола облысы – 285 адам
- Абай облысы – 264 адам
- Шығыс Қазақстан облысы – 200 адам
- Солтүстік Қазақстан облысы – 200 адам
- Қостанай облысы – 200 адам
- Атырау облысы – 125 адам
- Батыс Қазақстан облысы – 30 адам
Қоныс аударушылар үшін бөлінген квота:
- Солтүстік Қазақстан облысы – 2 820 адам
- Павлодар облысы – 1 655 адам
- Шығыс Қазақстан облысы – 600 адам
- Қостанай облысы – 485 адам
- Абай облысы – 275 адам
- Ұлытау облысы – 125 адам
- Қарағанды облысы – 37 адам
Өңірлік квотаға енгізілген қандастар мен қоныс аударушыларға бірқатар мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіледі. Атап айтқанда:
- Көшуге арналған субсидия – отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде біржолғы төлем;
- Тұрғын үйді жалдау (жалға алу) және коммуналдық қызметтерге төлем үшін 12 ай ішінде бір отбасына 15-тен 30 АЕК-ке дейін субсидия;
- Қоныс аударуға жәрдемдесетін жұмыс берушілерге 400 АЕК көлемінде субсидия;
- Қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолдама беру;
- Жұмысқа орналасуға немесе кәсіпкерлік бастаманы дамытуға қолдау көрсету;
- Тұрғын үй сатып алуға арналған экономикалық мобильділік сертификаттарын беру.
Айта кетейік, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап экономикалық мобильділік сертификатының мөлшері 1 625 АЕК-ке дейін ұлғайтылды.
Еске салсақ, жыл басында қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдайтын өңірлер анықталған еді.