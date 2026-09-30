30 қыркүйекте Астана мен 15 өңірде дауылды ескерту жарияланды: жаңбыр жауып, тұман түседі
Бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары және төтенше деңгейде сақталады.
30 қыркүйекте елдің солтүстік және шығыс аймақтарында үсік жүріп, тұман түседі. Алматы облысының таулы аудандарында жаңбыр мен қар жаууы мүмкін. Оңтүстікте найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары және төтенше деңгейде сақталады.
Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында түнде ауа температурасы 2 градусқа дейін төмендеп, үсік жүреді. Өңірдің шығысы мен орталығында өрт қаупі жоғары, солтүстігі мен оңтүстігінде төтенше деңгейде болады. Көкшетауда түнде топырақ бетінде 2 градус үсік күтіледі. Қалада өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі. Осы аумақтарда түнде 3 градусқа дейін үсік жүруі мүмкін. Петропавлда түнде және таңертең тұман түсіп, топырақ бетінде 1 градус үсік күтіледі.
Қостанай облысының батысы мен солтүстігінде түнде және таңертең тұман болады. Облыстың солтүстігінде түнде топырақ бетінде 1 градус үсік жүреді. Оңтүстік-шығыста өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Павлодар облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында түнде 2 градусқа дейін үсік күтіледі. Өңір бойынша өрт қаупі жоғары, ал солтүстігі мен оңтүстігінде төтенше деңгейде болады. Павлодарда түнде топырақ бетінде 1 градус үсік жүреді.
Қарағанды облысының солтүстігі мен шығысында түнде 2 градусқа дейін үсік күтіледі. Өңірдің солтүстік-батысында, шығысы мен оңтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Батысында, солтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі жарияланған. Қарағандыда түнде топырақ бетінде 1 градус үсік жүруі мүмкін.
Ұлытау облысында, соның ішінде Жезқазғанда да өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік, шығыс және таулы аудандарда түнде 4 градусқа дейін үсік жүреді. Облыстың шығысы мен орталығында өрт қаупі жоғары, батысы, оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде төтенше деңгейде болады. Өскеменде түнде 2–4 градус үсік күтіледі.
Абай облысының солтүстігі мен батысында түнде 2 градусқа дейін үсік жүреді. Өңірдің солтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары, солтүстік-батысы, оңтүстігі мен шығысында төтенше деңгейде сақталады. Семейде өрт қаупі жоғары болады.
Алматы облысының таулы аудандарында түнде аздаған жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Облыс бойынша өрт қаупі төтенше деңгейде, шығысында жоғары деңгейде сақталады. Алматы мен Қонаев қалаларында да өрт қаупі төтенше деңгейде болады.
Жамбыл облысының батысында, оңтүстігінде және таулы аудандарында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Таулы аймақтарда түнде және таңертең тұман түседі. Өңірде өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады. Таразда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, қалада да өрт қаупі төтенше деңгейде болады.
Қызылорда облысының шығысында түнде аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Облыс бойынша өрт қаупі төтенше деңгейде, орталығында жоғары деңгейде сақталады. Қызылордада да төтенше өрт қаупі жарияланған.
Ақтөбе облысының солтүстігінде түнде 2 градусқа дейін үсік жүреді. Шығысында өрт қаупі жоғары, батысы, оңтүстігі, солтүстік-шығысы мен орталығында төтенше деңгейде болады.
Атырау облысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Оңтүстігінде төтенше өрт қаупі бар. Атырау қаласында да өрт қаупі төтенше деңгейде болады.
Маңғыстау облысының батысы мен оңтүстігінде түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Өңірдің батысы, солтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары, солтүстік-шығысында төтенше деңгейде сақталады. Ақтауда түнде кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қалада өрт қаупі жоғары болады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында түнде және таңертең тұман түседі. Өңірдің оңтүстігі мен шығысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Оралда да түнде және таңертең тұман күтіледі.
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