30 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

30 Қыркүйек 2026, 05:25
АВТОР
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istockphoto.com 30 Қыркүйек 2026, 05:25
30 Қыркүйек 2026, 05:25
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Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 30 қыркүйекке валюта бағамы:

USD / KZT – 439.37 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 498.60 (Еуро)

TRY / KZT – 8.97  (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.02 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 119.63 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 581.51 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 65.55 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.22 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.85 (Украин гривнаcы)

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