30 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
30 Қыркүйек 2026, 05:25
БӨЛІСУ
30 Қыркүйек 2026, 05:2530 Қыркүйек 2026, 05:25
112Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 30 қыркүйекке валюта бағамы:
USD / KZT – 439.37 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 498.60 (Еуро)
TRY / KZT – 8.97 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.02 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 119.63 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 581.51 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 65.55 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.22 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.85 (Украин гривнаcы)
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