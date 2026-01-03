3 қаңтарға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бойынша орташа өлшенген бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу – 507,18 теңге, сату – 513,07 теңге;
еуро: сатып алу – 593,40 теңге, сату – 603,72 теңге;
рубль 6,05–6,39 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- доллар 509,93 теңгеден сатып алынып, 516,93 теңгеден сатылуда;
еуро: сатып алу – 592,07 теңге, сату – 601,96 теңге;
рубль: сатып алу – 6,21 теңге, сату – 6,50 теңге.
Шымкентте:
- доллар 511,33 теңгеден сатып алынып, 515,42 теңгеден сатылып жатыр;
еуро: сатып алу – 590,40 теңге, сату – 599,20 теңге;
рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,39 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 505,53 теңге,
- 1 еуро – 593,44 теңге,
- 1 рубль – 6,34 теңге.