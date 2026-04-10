  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • 3 мың қазақстандық әскери жиындарға шақырылады: Жаңа бұйрық қашан күшіне енеді?

3 мың қазақстандық әскери жиындарға шақырылады: Жаңа бұйрық қашан күшіне енеді?

Қазақстанда 2026 жылы әскери міндетті азаматтарды оқу-жаттығу жиындарына шақыру туралы бұйрық жарияланды.

Бүгiн 2026, 12:54
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Бүгiн 2026, 12:54
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

2026 жылы Қазақстанда 3 мың әскери міндетті азамат оқу-жаттығу жиындарына шақырылады. Тиісті бұйрық 19 сәуірден бастап күшіне енеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қорғаныс министрлігі «2026 жылы әскери міндеттілерді әскери жиындарға шақыру туралы» бұйрықты жариялады. Құжатқа сәйкес, биыл еліміз бойынша 3 мың әскери міндетті азамат жиындарға тартылады.

Бұйрықтың орындалуын Қазақстан Қарулы күштері Бас штабының басшылығы бақылауға алады.

Құжат 2026 жылғы 19 сәуірден бастап күшіне енеді.

Еске салсақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әскери қызметке шақыру туралы жарлыққа қол қойды.

Ең оқылған:

Наверх