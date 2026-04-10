3 мың қазақстандық әскери жиындарға шақырылады: Жаңа бұйрық қашан күшіне енеді?
Қазақстанда 2026 жылы әскери міндетті азаматтарды оқу-жаттығу жиындарына шақыру туралы бұйрық жарияланды.
2026 жылы Қазақстанда 3 мың әскери міндетті азамат оқу-жаттығу жиындарына шақырылады. Тиісті бұйрық 19 сәуірден бастап күшіне енеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қорғаныс министрлігі «2026 жылы әскери міндеттілерді әскери жиындарға шақыру туралы» бұйрықты жариялады. Құжатқа сәйкес, биыл еліміз бойынша 3 мың әскери міндетті азамат жиындарға тартылады.
Бұйрықтың орындалуын Қазақстан Қарулы күштері Бас штабының басшылығы бақылауға алады.
Құжат 2026 жылғы 19 сәуірден бастап күшіне енеді.
Еске салсақ, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әскери қызметке шақыру туралы жарлыққа қол қойды.
