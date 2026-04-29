29 сәуірге арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 07:10
Бүгiн 2026, 07:10Бүгiн 2026, 07:10
37Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 29 сәуірге валюта бағамы:
USD / KZT — 457.21 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 534.62 (Еуро)
RUB / KZT — 6.08 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 66.89 (Қытай юані)
GBP / KZT — 616.50 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 124.48 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.23 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.15 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.38 (Украин гривнаcы)
