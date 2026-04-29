29 сәуірге арналған валюта бағамы

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 29 сәуірге валюта бағамы:

USD / KZT — 457.21 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 534.62 (Еуро)

RUB / KZT — 6.08 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 66.89 (Қытай юані)

GBP / KZT — 616.50 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 124.48 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.23 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.15 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.38  (Украин гривнаcы)

